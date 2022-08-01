Wordle günün kelimesi nedir? 1 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 1 Ağustos Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 1 Ağustos cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

1 Ağustos Wordle günün kelimesi: ŞERPA

31 Temmuz Wordle günün kelimesi: KOLLU

30 Temmuz Wordle günün kelimesi: ŞUARA

29 Temmuz Wordle günün kelimesi: FİTİN

28 Temmuz Wordle günün kelimesi: KISIŞ

27 Temmuz Wordle günün kelimesi: HAZCI

26 Temmuz Wordle günün kelimesi: SÜZÜK

25 Temmuz Wordle günün kelimesi: MUTLU

24 Temmuz Wordle günün kelimesi: AİDAT

23 Temmuz Wordle günün kelimesi: GOLCÜ

22 Temmuz Wordle günün kelimesi: DÜĞÜM

21 Temmuz Wordle günün kelimesi: DUHUL

20 Temmuz Wordle günün kelimesi: BARIŞ

19 Temmuz Wordle günün kelimesi: DELTA

18 Temmuz Wordle günün kelimesi: DİRİĞ

17 Temmuz Wordle günün kelimesi: TORNA

16 Temmuz Wordle günün kelimesi: GİRİŞ

15 Temmuz Wordle günün kelimesi: İYİCE

14 Temmuz Wordle günün kelimesi: SİZCE

13 Temmuz Wordle günün kelimesi: İHRAM

12 Temmuz Wordle günün kelimesi: MÜHÜR

11 Temmuz Wordle günün kelimesi: DOMUZ

10 Temmuz Wordle günün kelimesi: BETER

WORDLE İNGİLİZCE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

1 Ağustos Wordle İngilizce günün kelimesi: QUART

31 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: CRAMP

30 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: BLUFF

29 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: UPSET

28 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: STOMP

27 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: MOTTO

26 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: CINCH

25 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: ELOPE

24 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: POWER

23 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: MIDGE

22 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: TRYST

21 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: APHID

20 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: TRITE

19 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: ANGRY

18 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: FLOCK

17 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: WACKY

16 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: ROOMY

15 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: WEDGE

14 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: LIVER

13 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: BLAND

12 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: NIGHT

11 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: MADAM

10 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: BERTH

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.