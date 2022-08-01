Wordle günün kelimesi nedir? 1 Ağustos Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?
Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 1 Ağustos Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 1 Ağustos cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 1 Ağustos Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 1 Ağustos cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:
1 Ağustos Wordle günün kelimesi: ŞERPA
31 Temmuz Wordle günün kelimesi: KOLLU
30 Temmuz Wordle günün kelimesi: ŞUARA
29 Temmuz Wordle günün kelimesi: FİTİN
28 Temmuz Wordle günün kelimesi: KISIŞ
27 Temmuz Wordle günün kelimesi: HAZCI
26 Temmuz Wordle günün kelimesi: SÜZÜK
25 Temmuz Wordle günün kelimesi: MUTLU
24 Temmuz Wordle günün kelimesi: AİDAT
23 Temmuz Wordle günün kelimesi: GOLCÜ
22 Temmuz Wordle günün kelimesi: DÜĞÜM
21 Temmuz Wordle günün kelimesi: DUHUL
20 Temmuz Wordle günün kelimesi: BARIŞ
19 Temmuz Wordle günün kelimesi: DELTA
18 Temmuz Wordle günün kelimesi: DİRİĞ
17 Temmuz Wordle günün kelimesi: TORNA
16 Temmuz Wordle günün kelimesi: GİRİŞ
15 Temmuz Wordle günün kelimesi: İYİCE
14 Temmuz Wordle günün kelimesi: SİZCE
13 Temmuz Wordle günün kelimesi: İHRAM
12 Temmuz Wordle günün kelimesi: MÜHÜR
11 Temmuz Wordle günün kelimesi: DOMUZ
10 Temmuz Wordle günün kelimesi: BETER
1 Ağustos Wordle İngilizce günün kelimesi: QUART
31 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: CRAMP
30 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: BLUFF
29 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: UPSET
28 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: STOMP
27 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: MOTTO
26 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: CINCH
25 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: ELOPE
24 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: POWER
23 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: MIDGE
22 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: TRYST
21 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: APHID
20 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: TRITE
19 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: ANGRY
18 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: FLOCK
17 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: WACKY
16 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: ROOMY
15 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: WEDGE
14 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: LIVER
13 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: BLAND
12 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: NIGHT
11 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: MADAM
10 Temmuz Wordle İngilizce günün kelimesi: BERTH
Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.
Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.