Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta taraftarlara el sallayarak 'veda etti' yorumlarına sebep olan Wout Weghorst için İngiliz devinin transfer hamlesi yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili Hollandalı golcünün menajeri transfer iddialarını yalanladı. Peki, Word Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Word Weghorst hangi takıma gidecek? Word Weghorst Beşiktaş kariyerinde kaç maça çıktı, kaç gol attı? İşte futbol gündemine damgasını vuran konu hakkında tüm merak edilenler...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, Manchester United'a gideceği iddia edilen Wout Weghorst hakkında flaş ifadeler kullandı. Hollandalı futbolcunun gol sevinci sırasında taraftara 'bye bye' demesini yorumlayan deneyimli teknik adam, ayrılık yaşanabileceğini ima etti. Peki, Word Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Word Weghorst hangi takıma gidecek? Word Weghorst Beşiktaş kariyerinde kaç maça çıktı, kaç gol attı? Detaylar haberimizde...

WORD WEGHORST BEŞİKTAŞ'TAN AYRLCAK MI?

Süper Lig'deki performansına Dünya Kupası'nda attığı golleri de ekleyen ve bir anda Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Hollandalı golcü için dün gece oldukça hareketli geçti. Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu. Maç esnasında önce Fransız, sonra Türk basını ve ardından İngiliz basınında patlayan haberlerin ardından, ilk başta yalanlanan Manchester United ilgisi, maç bitiminde kabul edildi ve Hollandalı yıldızın transfer süreci başlamış oldu. Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Wout Weghorst'un Kasımpaşa karşısında attığı gol sevinci çeşitli tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada, Wout Weghorst'un gol sırasında önce kalp işareti yapıp ardından 'Bye bye' işareti yapması ayrılığa yoruldu.

WORD WEGHORST MANCHESTER UNİTED İLE ANLAŞTI MI?

Beşiktaş yönetimi ve sportif direktörü, Weghorst için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı. Ancak olası teklifin Premier Lig'in güçlü temsilcisi Manchester United veya başka bir Avrupa takımından olması halinde kendilerine değil, Burnley'e olacağının altı da özellikle çizildi. Burnley F.C, Weghorst'un satışı veya yeniden kiralanması için başka bir kulüple anlaşırsa Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak ve siyah beyazlıların onay vermesi halinde ayrılık gerçekleşecek.

WORD WEGHORST BEŞİKTAŞ PERFORANSI DİKKAT ÇEKİYOR!

Hücum hattında olduğu gibi takım savunmasına da büyük katkı sağlayan Weghorst, hem ön alanda pres yapıyor hem de duran toplarda savunmaya yardım ediyor. Siyah beyazlı forma ile bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan Hollandalı golcü bu müsabakalarda 9 gol ,4 asislik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.