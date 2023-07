Wonka filmi ne zaman çıkacak? Wonka filmi nerede yayınlanıyor? Wonka ne zaman vizyona girecek? merak edildi.Roald Dahl'ın 1964 tarihli Charlie and the Chocolate Factory adlı romanından uyarlanan 1971 yapımı Willy Wonka and the Chocolate Factory filminin ön filmi olarak hizmet ediyor. Arama motorlarında ise Wonka filmi ne zaman çıkacak? Wonka filmi nerede yayınlanıyor? Wonka ne zaman vizyona girecek? soruları aratıldı.

WONKA FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Wonka , senaryoyu Simon Farnaby ile birlikte yazan Paul King tarafından yönetilenyeni bir müzikal fantastik film . Roald Dahl'ın 1964 tarihli Charlie and the Chocolate Factory adlı romanından uyarlanan 1971 yapımı Willy Wonka and the Chocolate Factory filminin ön filmi olarak hizmet ediyor. Filmin başrolünde Timothée Chalamet , eksantrik bir çikolatacı olarak ilk günlerinin ardından Willy Wonka'nın başrolünde yer alıyor. Calah Lane, Keegan-Michael Key , Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton , Sally Hawkins , Rowan Atkinson , Jim Carter , Tom Davis , Olivia Colman ve Hugh Grant yardımcı rollerde yer alıyor. Wonka filmi 15 Aralık 2023 tarihinde çıkıyor.

WONKA FİLMİ KONUSU NE?

Hikaye, genç bir Willy Wonka'yı ve onun dünyanın en ünlü çikolata fabrikasını açmadan önceki maceralarını anlatıyor.