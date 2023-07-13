Windows 11 hakkında detaylar, sistem gereksinimleri ve istenen özellikler merak ediliyor. Windows 11 kaç GB? Windows 11 sistem gereksinimleri internet üzerinde araştırılıyor. Microsoft'un belirttiği sistem gereksinimlerine göre 64 GB veya daha büyük depolama alanı isteniyor. Windows 11 önerilen sistem gereksinimlerini karşılamak önemli.

Bilgisayarlarda en çok tercih edilmekte olan işletim sistemlerinden birisi olan Windows'un yeni işletim sistemi Windows 11 hakkındaki detaylar, sistem gereksinimleri, istenen özellikler ve daha birçok detay merak ediliyor. Bu nedenle Windows 11 kaç GB? Ve Windows 11 sistem gereksinimleri sık sık internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Windows 11 kaç GB? Windows 11 sistem gereksinimleri!

WİNDOWS 11 KAÇ GB?

Microsoft tarafından belirtilen Windows 11 sistem gereksinimlerine göre 64 GB veya daha büyük depolama alanı istenmekte. Bu nedenle Windows 11 alacağı güncellemeler ile birlikte 64 GB ve üzeri bir boyuta ulaşması muhtemeldir. İşletim sistemini tam anlamıyla verimli kullanmak için kurulumu yapacağınız disk içerisinde olabildiğince boş alan bırakmak, depolamadan kaynaklı yaşayacağınız sorunların önüne geçecektir. Ayrıca bir işletim sisteminin verimli çalışması için kurulu olduğu disk içerisinde boş alan miktarı da verimliliği etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Ayrıca Windows 11 işletim sisteminden tam anlamıyla verim almak için donanımınızın Windows 11 önerilen sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olmanız gerekir. Yazılımlar, tam verimli çalışmak için belirtilen sistem gereksinimlerini karşılamakta olan donanıma sahip olmalıdır. Aksi durumda kullanılmakta olan yazılımdan alınan verim düşer. Bu nedenle Windows 11 kullanmakta olan birçok kişi yükleme yapmadan önce Windows 11 sistem gereksinimlerini kontrol ediyor.

WİNDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Microsoft'un resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre Windows 11 sistem gereksinimleri şu şekilde;

İşlemci: Uyumlu 64 bit işlemci veya Çip Üzerinde Sistem (SoC) üzerinde 2 ya da daha fazla çekirdekli 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı.

RAM (Bellek): 4 gigabayt ve üzeri bir bellek boyutu.

Depolama Alanı: 64 GB ve üzerinde boş bir disk alanına sahip depolama alanı.

Grafik kartı: DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu.