Windows 10 kaç GB yer kaplar? Windows'un en çok tercih edilen işletim sistemi versiyonların olan Windows 10 sistem gereksinimleri nelerdir? sorusu, özellikle yeni kurulum yapacak olan kişiler tarafından merak ediliyor. İşte minimum ve önerilen Windows 10 sistem gereksinimleri.

Dünya üzerinden en çok tercih edilen işletim sistemlerinden bir tanesi olan Windows 10 kaç GB? Merak ediliyor. Windows 10 kurulumu yapacak olan kişiler başta olmak üzere Windows 10 sistem gereksinimleri ve Windows 10 kaç GB? Konuları araştırılıyor. Özellikle Windows 7'ye verilen desteğin kesilmesi ile birlikte gözler Windows 10'a çevrildi. Peki, Windows 10 kaç GB? Windows 10 kaç GB yer kaplar? Windows 10 sistem gereksinimleri!

WİNDOWS 10 KAÇ GB?

Microsoft tarafından geliştirilen Windows 10 iletim sisteminin 32 bit sürümü 16 GB yer kaplamakta, 64 bit sürümünü yüklemek için 20 GB'lık bir boş alana sahip olmalısınız. Bu depolama alanlarının yanı sıra sorunsuz bir şekilde işletim sistemini kullanmak isteyen kullanıcılar, Windows 10 minimum sistem gereksinimlerini de karşılamalarıdır. Minimum sistem gereksinimleri, belirlenen yazılımı kullanmak için belirtilen donanım gereksinimleridir. Performanslı ve sorunsuz bir deneyim için önerilen sistem gereksinimlerini karşılayarak sorunsuz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Microsoft tarafından paylaşılan bilgilere göre işte minimum ve tavsiye edilen Windows 10 sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Minimum 1 GHz frekansına sahip olmalı SSE2, PAE ve NX'i desteklemelidir.

RAM bellek: 32 bit sürümler için 1 GB ve 64 bit sürümler için 2 GB bellek kapasitesi

Disk alanı: Windows 10 32 bit sürümü için en az 16 GB, 64 bit sürümünü yüklemek için 20 GB boş disk alanı gerektirir.

Grafik kartı: WDDM 1.0 sürücüsü ile Microsoft DirectX9 veya üstünü desteklemelidir.

Bilgisayarınızın minimum sistem gereksinimlerini karşılaması, kullanacağınız yazılımın sorunsuz bir şekilde yükleyeceğini belirtir. Tam performanslı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için önerilen sistem gereksinimi veya daha üstünde bir donanıma sahip bilgisayarlara Windows 10 yazılımını yükleyerek sorunsuz bir deneyim elde edebilirsiniz.

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşlemci: SSE3 veya üstünü destekleyen 2 GHz çift çekirdekli işlemci

RAM bellek: 32 bit ve 64 bit sürümler için 4 GB veya daha yüksek bellek kapasitesi

Disk alanı: Uygulamaların ve güncellemelerin sorunsuz bir şekilde yüklenmesi için 50 GB veya daha yüksek bir kapasite önerilir.

Grafik kartı: Microsoft DirectX10 veya üstünü desteklemelidir. Oyun veya yüksek grafik gücü gerektiren programlarda daha fazla verim almak için güncel ve yüksek bir belleğe sahip ekran kartı önerilir.