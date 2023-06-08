Bölgenin en büyük uluslararası sanayi fuarı olan Win Eurasia 2023 nerede yapılacak? Sorusu merak ediliyor ve bu yıl yapılacak olan Win Eurasia 2023 fuarının nerede yapılacağı araştırılıyor. Peki, Win Eurasia 2023 nerede yapılacak? Win Eurasia 2023 bu yıl nerede yapılıyor?

Bu yıl 29. Kez düzenlenecek olan Win Eurasia fuarına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde Win Eurasia 2023 nerede yapılacak? Sorusuna yanıt aramakta. Geçtiğimiz yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde 6 salon ve 24 bin m2 büyüklüğündeki fuar alanında; 17 ülkeden 500 katılımcı ve 92 ülkeden 35 bin 728 ziyaretçi ağırlayan Win Eurasia 2023 nerede yapılacak? Win Eurasia 2023 bu yıl nerede yapılıyor?

WİN EURASİA 2023 NEREDE YAPILACAK?

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Annika Klar, "WIN EURASIA, sahip olduğu öncü ve yenilikçi bakış açısı ile katılımcı ve ziyaretçilerine hem büyük bir vizyon kazandırıyor hem de dünyanın en büyük ticaret global ağına dahil olma fırsatı sunuyor. Bu yıl 7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek fuarımızda; 6 salon ve 27 bin m2 net alanda 'Enerji, Elektrik & Elektronik Teknolojileri', 'Kaynak ve Robotik Kaynak Teknolojileri', 'Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi & İntralojistik Çözümleri', 'Endüstriyel Üretim Makinaları' ve Endüstriyel ve Robotik Otomasyon & Akışkan Gücü Sistemleri' sektörlerine dair ürün grupları yer alacak." dedi.