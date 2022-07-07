Büyük heyecana sahne olan Wimbledon'da yarı finalistler geriden gelerek kazandı. Wimbledon Tenis Turnuvası 2022 kim kazandı, finalistler kim, şampiyon kim oldu? Wimbledon 2022 final maçı ne zaman, saat kaçta? Wimbledon 2022 ne zaman bitecek? Wimbledon ne zaman başladı? Wimbledon 2022 hangi kanaldan izlenir?

WİMBLEDON TENİS TURNUVASI 2022 NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva 27 Haziran 2022'de başlamıştı. Turnuva 10 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

WİMBLEDON TENİS TURNUVASI 2022 ŞAMPİYONU KİM?

Şampiyon henüz belli olmadı. Wimbledon 2022 final maçı 10 Temmuz 2022 'de yapılacak.

WİMBLEDON 2022 YARI FİNALE VE FİNALE KİMLER ÇIKTI?

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da çeyrek final maçları büyük heyecana sahne oluyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında şu ana kadar oynanan 4 çeyrek final maçında da benzer senaryolar gerçekleşti.

Tek erkeklerde Novak Djokovic ve Cameron Norrie beşer set, tek kadınlarda Ons Jabeur ve Tatjana Maria üçer set süren çekişmeli çeyrek final maçlarında geriye düşmelerine rağmen son 4'e kaldı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Jannik Sinner arasında unutulmayacak bir çeyrek final maçı oynandı.

Wimbledon'da 6 şampiyonluğa sahip Djokovic 2-0 geriye düştüğü maçı çevirerek yarı finale çıktı. Toplamda 21. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sırp raket, İtalyan rakibi önünde 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-2 galip geldi.

Erkeklerin diğer çeyrek final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı Cameron Norrie ile dünya 58 numarası David Goffin karşılaştı.

Büyük Britanyalı Norrie, iki kez geriye düştüğü ve başa baş geçen 5 setlik karşılaşmada Belçikalı tenisçiye 3-2 (3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5) üstünlük sağladı. Norrie, daha önce 3. turdan öteye gidemediği grand slam turnuvalarında adını ilk defa yarı finale yazdırarak Djokovic'in rakibi oldu.

Jabeur ve Maria ilk kez yarı finalde

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, dünya 66 numarası Çek Marie Bouzkova önünde 1-0 geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı.

Rakibini 3-6, 6-1 ve 6-1 biten setlerle 2-1 yenen Jabeur, kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline yükseldi.

İki Alman tenisçinin mücadele ettiği diğer çeyrek final müsabakasında ise gülen taraf, dünya klasmanının 103. basamağındaki Tatjana Maria oldu.

Bu yıla kadar grand slam turnuvalarındaki en iyi derecesi 3. tur olan Maria, 34 yaşında katıldığı Wimbledon'da kendi adına bir tarih yazdı. Tecrübeli raket, dünya 97 numarası Jule Niemeier'i 4-6, 6-2, 7-5 sona eren setlerle 2-1 mağlup etti ve yarı finalde Jabeur ile eşleşti.

Yarı finale son 4 bilet

Tek erkekler ve kadınlarda kalan 4 yarı finalist, bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

Kadınlarda iki kez grand slam şampiyonu Rumen Simona Halep (16) ile ABD'li Amanda Anisimova (20), Kazak Elena Rybakina (17) ile Avustralyalı Ajla Tomljanovic çeyrek finalde karşılaşacak.

Erkeklerde günün öne çıkan çeyrek final mücadelesinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal (2), ABD'li Taylor Fritz (11) ile korta çıkacak. Diğer maçta ise Avustralyalı Nick Kyrgios ile Şilili Cristian Garin mücadele edecek.

WİMBLEDON TENİS TURNUVASI HAKKINDA BİLGİLER

Wimbledon Tenis Turnuvası ya da kısaca Wimbledon, tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvasıdır. 1877 yılından beri All England Lawn Tennis ve Croquet Club tarafından düzenlenmektedir. Wimbledon, Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Amerika Açık ile beraber 4 büyük Grand Slam tenis turnuvasından birisidir. Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvasıdır.

İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl Haziran ayının son haftasında başlayan turnuva iki hafta sürmektedir. Artık yağmur nedeni ile maçların aksamadığı turnuvada ilk Pazar günü geleneksel olarak maç oynanmaz. İlk olarak 1877 yılında düzenlenen turnuvada, tenisçilerin beyaz giyinme zorunluluğu, korta giriş ve çıkış protokolü gibi yazılı olmayan kurallar vardır.

Her yıl 20 ile 26 Haziran arasına rastlayan pazartesi günü başlar. Ağustos ayındaki ilk pazartesiden altı hafta önce ve erkek oyuncular için Wimbledon'a ısınma turnuvası olarak nitelendirilen Quenn's Club Şampiyonasından iki hafta sonra başlar. Aynı anda yapılan bir başka önemli ısınma turnuvası da Halle (Saale)'daki Gerry Weber Açık Tenis Turnuvası 'dır. Wimbledon genellikle iki hafta sürer, ana kategorideki karşılaşmalar bu iki haftaya yayılır. Ama junior klasmanı ve özel maçlar genellikle ikinci hafta yapılır. Geleneksel olarak Middle Sunday (Ortadaki Pazar günü) karşılaşma yapılmaz ve dinlenmeye ayrılır. Yine de yağmur nedeniyle Turnuva tarihinde üç kere Middle Sunday günü karşılaşma yapılmıştır: 1991, 1997, ve 2004'te. Her üçünde de Wimbledon'da numarasız ve ucuz biletlerin satıldığı "Halk Günü" düzenlenmiştir.