Wimbledon şampiyonu kim oldu 2023? Wimbledon 2023 tenis final maçını kim kazandı, setler kaç kaç bitti? Şampiyon Carlos Alcaraz mı Novak Djokovic mi?

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon tek erkekler finalinde 20 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz ve 36 yaşındaki Sırp Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Finali kimin kazandığı merak edildi. Peki, Wimbledon şampiyonu kim oldu 2023? Wimbledon 2023 final maçını kim kazandı, setler kaç kaç bitti? Şampiyon Carlos Alcaraz mı Novak Djokovic mi? İşte detaylar...

2023 Wimbledon Tenis Turnuvası dün yapılan final maçıyla birlikte sona erdi. Yıldız tenisçilerin yer aldığı 2023 Wimbledon Tenis Turnuvası hakkında tenis severler, Wimbledon Tenis Turnuvası 2023 kim kazandı, finalistler kim, şampiyon kim oldu? Wimbledon 2023 final maçı ne zaman, saat kaçta? Wimbledon şampiyonu kim oldu 2023? Wimbledon 2023 final maçını kim kazandı, setler kaç kaç bitti? Şampiyon Carlos Alcaraz mı Novak Djokovic mi araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2023 WİMBLEDON TENİS TURNUVASI ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Wimbledon Tek Erkekler Finali'nde 20 yaşındaki Carlos Alcaraz, final setine uzayan maçta Novak Djokovic'i 3-2 mağlup etti ve kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğuna ulaştı.

2023 Wimbledon şampiyonu : Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz 2023 Wİmbledon ikincisi : Novak Djokovic

2023 WİMBLEDON FİNALDE KİMLER KARŞILAŞTI? SETLER KAÇ KAÇ BİTTİ?

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

İlk sette rakibine net bir üstünlük sağlayan Djokovic, 5-0 öne geçtiği seti 6-1'lik skorla kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti ise Alcaraz, 7-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. setinde ise Alcaraz, 3-1 öndeyken setin sadece beşinci oyunu 26 dakika sürdü ve İspanyol raket oyunu alarak 4-1 öne geçti. Alcaraz, seti de 6-1 kazanırken Sırp raket karşısında setlerde 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk seti 34 dakikada 6-1 biterken üçüncü set yine 6-1 sona ermesine rağmen 1 saat sürdü. Djokovic, 4. seti 6-3 kazanarak maçı setlerde 2-2 eşitliği getirerek karşılaşmayı son sete taşıdı.

CARLOS ALCARAZ KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Son seti de 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon'da ilk kez finale yükseldikten sonra 4 saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı.

Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic ise bu kez Wimbledon finalinde kaybetti.