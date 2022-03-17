Willy Wonka kimdir? Willy Wonka çikolata fabrikası nedir?

Willy Wonka çocukluğunda dişçilik yapan babası yüzünden ağzına hiç çikolata ve şeker alamamış, bunların zararlı olduğuna inandırılmış, bir gün dayanamayıp tattığında ise tadına hayran kalarak babasının evini çikolata için terk etmiştir. Willy Wonka çikolata fabrikası nedir?Willy Wonka kimdir?

WİLLY WONKA KİMDİR, NEDİR?

Willy Wonka İngiliz yazar Roald Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve Charlie'nin Büyük Cam Asansörü adlı kitaplarında adı geçen kurgusal bir karakterdir. Willy Wonka çocukluğunda dişçilik yapan babası yüzünden ağzına hiç çikolata ve şeker alamamış, bunların zararlı olduğuna inandırılmış, bir gün dayanamayıp tattığında ise tadına hayran kalarak babasının evini çikolata için terk etmiştir.

Charlie'nin Çikolata Fabrikası

Willy Wonka devasa bir Çikolata Fabrikası'na sahiptir. Bir gün bu Çikolata Fabrikasını devredeceği bir varis seçmek için bir yarışma düzenler. Dünyada bulunan tüm Wonka çikolatalarının sadece beşine Altın Bilet konur. Bu Altın Bilet'i bulan herhangi bir çocuk yarışmaya dahil olacaktır. Sonunda Charlie Bucket yarışmayı kazanır ve Çikolata Fabrikası'na sahip olur.

Charlie'nin Büyük Cam Asansörü

Sonra fabrikanın sahibi Willy Wonka, küçük Charlie ile kalabalık ailesini Büyük Cam Asansöre bindirip bir yolculuğa çıkarır. Charlie'nin Büyük Cam Asansörü adlı bu kitapta bu ilginç yolculuğun öyküsü anlatılıyor.

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