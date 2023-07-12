Fenerbahçe'de yabancı sayısının 16'ya ulaşmasıyla gözler ayrılacak futbolculara çevrildi. Tahmin edilmekte olan isimler arasında Willian Arao'da yer alıyor ve bu nedenle Willian Arao Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Soruları gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, Willian Arao Fenerbahçe'den gidecek mi? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Willian Arao Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Willian Arao Fenerbahçe'den gidecek mi?

WİLLİAN ARAO FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurması gereken sarı-lacivertlilerde topun ağzında 8 futbolcu var. Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan Samatta'nın dışında Attila Szalai de yolcu. Macar stoperin kısa süre içerisinde Alman ekibi Union Berlin'e transfer olması bekleniyor.

En fazla 14 yabancıyı tescil ettirebilecek olan sarı-lacivertlilerde Samatta, Atilla Szalai, Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Joshua King topun ağzındaki isimler.

WİLLİAN ARAO KİMDİR ?

Willian Souza Arão da Silva (12 Mart 1992, São Paulo), Süper Lig kulübü Fenerbahçe'de defansif orta saha oynayan Brezilyalı futbolcudur. Arão, gençlik kariyerine São Paulo ve Corinthians'ta oynayarak başladı ve ilk profesyonel deneyimini burada yaşadı. Ancak Arão sonraki yıllarının çoğunu farklı Brezilya kulüplerinde kiralık olarak oynayarak geçirdi.