Galatasaray transferde hız kesmiyor. Okan Buruk'un yönetime ilettiği istekler doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahayı yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.Galatasaray ile sözleşme imzalamaya çok yakın olan William Carvalho kimdir? William Carvalho kaç yaşında, mevkisi ne? William Carvalho nereli? William Carvalho hayatı ve biyografisi ne? İşte detaylar haberimizde...

WİLLİAM CARVALHO KİMDİR?

William Silva de Carvalho (d. 7 Nisan 1992, Luanda, Angola), Angola asıllı Portekizli millî futbolcudur. İspanyol ekiplerinden Real Betis'de forma giymektedir. Ön libero pozisyonunda oynayan oyuncu aynı zamanda Portekiz millî takımında da oynamaktadır.

KULÜP KARİYERİ

Angola'nın Luanda şehrinde dünyaya gelen Carvalho, çok küçük yaşta ailesi ile birlikte Portekiz'e taşındı ve 13 yaşındayken Sporting CP genç takımına dahil oldu. 3 Nisan 2011 tarihinde, Primeira Liga'da Vitória takımıyla oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada 6 dakika forma şansı buldu. Bu maç onun ilk resmî maçı oldu. Daha sonra Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden CD Fátima takımına 6 ay süre ile kiralık olarak transfer oldu.

Yeniden Lizbon ekibine dönen William, Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sefer Pro League takımlarından Cercle Brugge'a bir buçuk sezonluğuna kiralık olarak gönderildi. 2013-14 sezonunda, Sporting'e geri döndü ve yeni teknik direktör Leonardo Jardim'in gelmesiyle birlikte ön libero pozisyonunda birçok maça çıktı.

Carvalho Sporting formasıyla ilk golünü, 27 Ekim 2013 tarihinde FC Porto takımına karşı 3-1 kaybedilen maçta attı. 2017-2018 sezonu sonunda 14 Temmuz 2018 tarihinde Sporting Lisbon'dan ayrılarak La Liga ekiplerinden Real Betis ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Carvalho millî takım kariyerine, Ukrayna 21-YA takımı ile oynanan ve 1-0 yenilgiyle sonuçlanan hazırlık maçında forma giyerek başlangıç yaptı. 2015 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında, Norveç 21-YA takımı ile oynanan ve 5-1 galibiyetle sonuçlanan maçta attığı gol ile millî takım kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. Bu maçtan bir ay sonra oynanan ve 3-0 kazanılan İsrail maçında da 1 gol kaydetti.

Carvalho Paulo Bento tarafından, 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında, Kasım 2013'te oynanan İsveç maçı kadrosuna dahil edildi. 3-2 kazanılan (toplamda 4-2) maçın 72. dakikasında Raul Meireles'in yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez Portekiz formasını giydi.

19 Mayıs 2014 tarihinde, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası turnuvasında mücadele edecek 23 kişilik Portekiz millî takım kadrosuna davet edildi. William, turnuvadaki ilk maçına 23 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada çıktı. Maçın 46. dakikasında sakatlanan André Almeida'nın yerine oyuna dahil oldu.