Will Smith neden tokat attı? 2022 Oscar Ödülleri'nde Chris Rock ne dedi?

Will Smith neden tokat attı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son yıllarda eskisine oranla izlenme oranları düşen Oscar, bu yıl adından fazlasıyla bahsettirdi. Sabaha karşı düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. İlk başlarda kurgu olduğu düşünülen olayın gerçek olduğu ve nedeni belli. Peki, Chris Rock ne dedi? Will Smith tokat videosu! Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı? Will Smith neden yumruk attı? İşte yanıtı...

WILL SMITH NEDEN TOKAT ATTI?

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şakayı kaldıramayarak komedyen sunucu Rock'a tokat atan Smith, Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür diledi.

CHRIS ROCK NE DEDİ?

'bikotbitisortmag' isimli Instagram hesabının verdiği bilgilere göre tören boyunca Will Smith & Jada Smith çiftinin açık ilişki yaşamasıyla ilgili espriler yapıldı ve ikili bunlara gülerek karşılık verdi. Daha önce yaptıkları açıklamalarda evliliklerini dinamik tutmak için başkalarıyla birlikte olduklarını dile getiren çift, komedyen Chris Rock'ın hastalıkla ilgili bir esprisinin üzerine gerildi.

EŞİNİN ÜZÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE KOMEDYENE TOKAT ATTI

Bir süredir saç kıran hastalığıyla mücadele ettiği için saçlarını kazıtan Jada Smith, Chris Rock'ın saçlarıyla ilgili espri yapmasından rahatsız oldu. İlk başta espriye gülen Will Smith, eşinin üzüldüğünü görünce sinirlerine hakim olamayarak sahnede gidip Rock'a "Karımın adını ağzından uzak tut" diyerek tokat attı. Yayıncı kuruluş ise ortalığın bir anda gerilmesinin ardından programın sesini kapattı.

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