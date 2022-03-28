94'ncü Oscar Ödülleri'ne oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Will Smith, saç dökülme hastalığı olan eşiyle alay ettiği iddia edilen Chris Rock'a sinirlendikten sonra bir anda sahneye giderek komedyeni yumrukladı. Bunun ardından izleyiciler, Will Smith'in Oscar ödülü geri mi alınacak? Osvar 2022 En iyi oyuncu ödülü Will Smith'in geri alınır mı? merak etti. İşte ayrıntılar...

2022 OSCAR EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Törende birçok isim ödüle layık görülürken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise King Richard filminde büyük bir başarı gösteren Will Smith'in oldu.

WİLL SMİTH'İN ÖDÜLÜ GERİ ALINIR MI?

Will Smith'in komedyene attığı tokatın ardından izleyiciler Will Smith'in ödülü geri alınır mı merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Olayın ardından komedyen Chris Rock, Will Smith'ten şikayetçi olmayacağını söylemişti. Ayrıca bazı kaynaklara göre Will Smith'in ödülü geri alınabilir denildi. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yer almadı. Will Smith'in ödülü geri alınacak mı bilinmiyor.

TÖRENDE NE OLMUŞTU?

TÖRENDE BÜYÜK SKANDAL

Ancak törene damga vuran olay, Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar oldu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip yumruk attı.

HERKES KURGU SANDI AMA GERÇEK ÇIKTI

Oscar'ı izleyenler, bu anların şovun bir parçası olduğunu düşündü. Ancak gerçeğin öyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdiği olayın, şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Daha sonra sahneye gelen konuklar, bu problemi çözeceklerini aktardı.

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