1970'li yıllarda gitar çalma yöntemiyle farkından söz ettiren daha sonra oyunculuktaki performansıyla dikkat çeken Wilko Johnson 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı karakteriyle adından söz ettiren Wilko Johnson'ın oynadığı film ve diziler araştırılmaya başlandı. Wilko Johnson'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Wilko Johnson kimdir? Wilko Johnson oynadığı film ve diziler neler? Wilko Johnson biyografisi! Detaylar haberimizde...

WİLKO JOHNSON KİMDİR?

Wilko Johnson (d . John Peter Wilkinson ; 12 Temmuz 1947 – 21 Kasım 2022), İngiliz gitarist, şarkıcı, söz yazarı ve aktör. 1970'lerde pub rock / ritim ve blues grubu Dr. Feelgood'un bir üyesiydi . Johnson, pena kullanmak yerine parmak stiline güvenerek elde ettiği kendine özgü gitar çalma stiliyle tanınıyordu . Bu, aynı zamanda oldukça vurmalı bir gitar sesi yaratarak ritim gitar ve riffler veya sololar çalmasını sağladı . Johnson ve Dr. Feelgood, İngiliz punk hareketini etkiledi. İlk oyunculuğu için Johnson, yapımcıların onu Oil City Confidential'da gördükten sonra Game of Thrones'un hem birinci hem de ikinci sezonunda dilsiz cellat Sör Ilyn Payne rolünü üstlendi.