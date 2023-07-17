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Wilfried Zaha piyasa değeri ne kadar? Zaha piyasa değeri kaç milyon euro?

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Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Wilfried Zaha hakkında piyasa değeri ne kadar merak ediliyor. Peki Wilfried Zaha piyasa değeri ne kadar? Zaha piyasa değeri kaç milyon euro?

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Wilfried Zaha piyasa değeri! Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Wilfried Zaha hakkında piyasa değeri ne kadar merak ediliyor. Peki Wilfried Zaha piyasa değeri ne kadar? Zaha piyasa değeri kaç milyon euro? Detaylar...

WILFRIED ZAHA PİYASA DEĞERİ

Wilfried Zaha'nın güncel piyasa değeri 22 milyon eurodur. 2019 yılı Eylül ayında 55 milyon euro piyasa değerine ulaşmıştır.

Wilfried Zaha piyasa değeri ne kadar? Zaha piyasa değeri kaç milyon euro?

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Dazet Wilfried Armel Zaha ya da kısaca Wilfried Zaha 10 Kasım 1992, Abidjan doğumlu Fildişi Sahilili futbolcudur.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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