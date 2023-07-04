İsmi Fenerbahçe ile anılan Wilfred Zaha'ya Avrupa kulüplerinden beklediği teklif gelmedi. 30 yaşındaki futbolcuya en iyi teklifi şu ana kadar sarı-lacivertliler yaptı. Futbolseverler ise Wilfried Zaha kimdir? Wilfried Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha istatistikleri nedir? sorularını araştırdı.

Wilfried Zaha kimdir? Wilfried Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha istatistikleri nedir? merak ediliyor. Transfer çalışmlarına devam eden ve Ryan Kent, Edin Dzeko gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de Wilfred Zaha sesleri yükselmeye başladı. Peki, Wilfried Zaha kimdir? Wilfried Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha istatistikleri nedir?

WİLFRİED ZAHA KİMDİR?

Dazet Wilfried Armel Zaha ya da kısaca Wilfried Zaha (d. 10 Kasım 1992, Abidjan), Fildişi Sahilili futbolcudur. Crystal Palace takımında forma giymektedir.

Transfer çalışmlarına devam eden ve Ryan Kent, Edin Dzeko gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de Wilfred Zaha sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe'nin teklif yaptığı başarılı futbolcu, Avrupa kulüplerinden istediği teklifi alamadı. beIN Sports'ta yer alan habere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımda forma giymek istiyor ancak böyle bir teklif almadı. Fenerbahçe'nin çok yakından takip ettiği Zaha'nın sarı-lacivertlileri düşündüğü ve istediği teklifi alamazsa en iyi teklifi sunan Fenerbahçe'ye imza atacağı kaydedildi.