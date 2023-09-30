Çok iddialı! Kaleye füze yollayan Zaha, rakiplerine de fena gözdağı verdi
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın kahramanı Wilfried Zaha, ilk golünü attı ve takımını zafere taşıdı. Galatasaray, bu sonuçla puanını 19'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Zaha, maçın ardından performansını değerlendirdi ve, "Yüzde 100 olduğum zaman beni göreceksiniz zaten. Şu anda %100 olmadığımı söyleyebilirim, süre aldıkça performansımı geliştireceğim. Maç maç bakacağız" dedi.
Galatasaray'ın 1-0 geriye düştüğü MKE Ankaragücü maçında takımın ve kendisinin ilk golünü atan Wilfried Zaha, maç sonu yaptığı açıklamada rakiplerine gözdağı verdi.
"YÜZDE 100 OLDUĞUM ZAMAN BENİ GÖRECEKSİNİZ"
Maçın ardından açıklama yapan Wilfried Zaha, "Dakika alıp kendime güvenimi tekrar kazanmaya çalışıyorum. En önemlisi, takımın kazanmasıydı. Kazandığımız için mutluyum. Yüzde olarak kaçta olduğumu bilmiyorum ama %100 olduğum zaman beni göreceksiniz zaten. Şu anda yüzde 100 olmadığımı söyleyebilirim, süre aldıkça performansımı geliştireceğim. Maç maç bakacağız" dedi.
ZAHA İLK KEZ GOLLE TANIŞTI
Galatasaray, MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü'yü geçmekte zorlanırken sahneye çıkan isim Wilfried Zaha oldu. Fildişi Sahilli yıldız, Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak takımına beraberliği getirdi.