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Çok iddialı! Kaleye füze yollayan Zaha, rakiplerine de fena gözdağı verdi

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın kahramanı Wilfried Zaha, ilk golünü attı ve takımını zafere taşıdı. Galatasaray, bu sonuçla puanını 19'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Zaha, maçın ardından performansını değerlendirdi ve, "Yüzde 100 olduğum zaman beni göreceksiniz zaten. Şu anda %100 olmadığımı söyleyebilirim, süre aldıkça performansımı geliştireceğim. Maç maç bakacağız" dedi.