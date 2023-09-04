Wilfred Ndidi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wilfred Ndidi Galatasaray'a gelecek mi?
Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Wilfred Ndidi ile gündem oldu. Peki, Wilfred Ndidi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wilfred Ndidi Galatasaray'a gelecek mi?
Wilfred Ndidi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Wilfred Ndidi Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Wilfred Ndidi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wilfred Ndidi Galatasaray'a gelecek mi?
WİLFRED NDİDİ KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA
Doğum: 16 Aralık 1996 (26 yıl yaşında), Lagos, Nijerya
Wilfred Ndidi (d. 16 Aralık 1996), Nijeryalı millî futbolcudur. EFL Championship ekiplerinden Leicester City'de oynuyor.