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Wilfred Ndidi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wilfred Ndidi Galatasaray'a gelecek mi?

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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Wilfred Ndidi ile gündem oldu. Peki, Wilfred Ndidi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wilfred Ndidi Galatasaray'a gelecek mi?

Wilfred Ndidi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Wilfred Ndidi Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Wilfred Ndidi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wilfred Ndidi Galatasaray'a gelecek mi?

WİLFRED NDİDİ KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA

Doğum: 16 Aralık 1996 (26 yıl yaşında), Lagos, Nijerya

Wilfred Ndidi (d. 16 Aralık 1996), Nijeryalı millî futbolcudur. EFL Championship ekiplerinden Leicester City'de oynuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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