Wilfred Ndidi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wilfred Ndidi Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Wilfred Ndidi ile gündem oldu. Peki, Wilfred Ndidi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Wilfred Ndidi Galatasaray'a gelecek mi?