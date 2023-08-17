Wildcard diğer adıyla Turnuva kartı ne demek merak ediliyor. Gündeme gelen wildcard hakkında Wildcard nedir? Wildcard ne demek, kimlere, neden verilir? Sorularını haberimizde yanıtladık.

Wildcard nedir? Wildcard diğer adıyla Turnuva kartı ne demek merak ediliyor. Gündeme gelen wildcard hakkında Wildcard nedir? Wildcard ne demek, kimlere, neden verilir? Sorularını haberimizde yanıtladık. Detaylar!

WILDCARD NE DEMEK?

Wildcard; bir spor turnuvasını organize eden kuruluşun, oyuncunun aldığı dereceye ya da sıralamasına bakmadan ona turnuvada oynama imkânı vermesidir. Tenis, basketbol ve buz hokeyinin de aralarında olduğu birçok spor dalında görülür.