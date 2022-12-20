Wi-Fi şifresi paylaşmak caiz midir? Hasan Çınar kimdir?

Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, "Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?" sorusuna cevap veren bir fetva yayınladı. Peki, Wİ- Fi şifresini paylaşmak caiz midir? Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar kimdir? İşte konu hakkına meralk edilenler...

Son zamanladı teknolojiye olan bağlılığın artırması ve internetin daha yayın şekilde toplumun her kesimi tarafından kullanılmaya başlanması üzerine kablosuz internet ağlarının (Wi-Fi) hayatımızdaki rolünü de arttırdı. Hemen hemen herkesin gündelik hayatta kullanılmaya başlayan kablosuz internet ağlarının kullanımına ilişkin bazı soruları da aklılara getirmeye başladı. Peki, Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir? Wİ- Fi şifresini paylaşmak caiz midir? Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar kimdir? Detaylar haberimizde...

Wİ _Fİ ŞİFRESİNİ PAYLAŞMAK CAİZ Mİ?

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, "Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsaade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de, komşusunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir. Bu tür ihlaller ile sözleşmenin kapsamı dışına çıkmak uygun değildir. Yine sözleşme gereği internet sözleşmesinin yapıldığı mekanda bulunan (hane halkı ve misafirleri) herkes interneti kullanabilir. Hakkı olmayan bir şeyin iyiliği olmaz. Kullanan için de kullandıran için de helal değildir" yanıtını verdi.

HASAN ÇINAR KİMDİR?

1962 yılında Kars'ta doğdu. İlkokulu ve İmam-Hatip Lisesini Karsta okudu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tefsir dalında yüksek lisansını tamamladı. 27.04.2020 tarihinde Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Anabilim dalında "Kur'an-ı Kerîm'de Evliliğin Sonlandırılması" konulu tezi ile doktorasını tamamladı.

Erzurumlu Hacı Halis EMEK veCafer Sadık DOĞRU hoca efendilerden özel olarak Arapça, Belağat, Mantık, Münazara, Kelam, Hadis, Tefsir, Fıkıh, Feraiz vb. dersler aldı.

2002–2005 yılları arasında Ankara'da Kanal A Televizyonu'nda "Sorun-Söyleyelim", 2005 yılından itibaren de Almanya'da TV5 INT Kanalında "Gönül Dostu", Almanya Köln Türk Show Kanalında ise " İslam ve İnsan" adlı programlarda ve Kanal7 İNT kanalında canlı yayında haftalık konuşmalar yaptı ve soruları cevaplandırdı. Erzurum Kardelen Televizyonunda haftalık programlar yapmıştır.

1980 yılında başladığı görevine, 1981–1987 yılları arasında Müezzin Kayyım, İmam-Hatip ve Murakıp olarak, 1987–1989 yılları arasında Vaiz olarak devam etmekte iken bu yıllarda askerlik vazifesini kısa dönem olarak Burdur da yerine getirdi. 1989 – 2005 yılları arasında Afyon Dinar, Konya Cihanbeyli ve Ankara Keçiören İlçe Müftülüğü görevini ifa etti. 2005 yılında atandığı Köln Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği görevi 2009 yılında sona erdi.