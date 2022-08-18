Whatsapp, kullanıcılarına yeni bir özellik sunuyor. Whatsapp'da silinen mesajlar için yeni bir özellik geliştiriliyor. Whatsapp yeni özellikler neler, nasıl kullanılır ve Whatsapp'da silinen mesajlar nasıl geri getirildiği merak ediliyor. Peki, Whatsapp yeni özellikler neler, nasıl kullanılır?

Son yılların en çok kullanılan Whatsapp uygulaması kullanıcıları için yeni bir özellik geliştiriyor. Bununla birlikte WhatsApp, silinen mesajlar için geri getirme özelliğini test etmeye başladı. Whatsapp yeni özellikler neler, nasıl kullanılır ve Whatsapp'da silinen mesajlar nasıl geri getiriliyor kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Whatsapp yeni özellikler neler, nasıl kullanılır? Whatsapp'da silinen mesajlar nasıl geri getiriliyor? Detaylar haberimizdedir…

WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLER NELER?

WhatsApp, Android tarafındaki beta kullanıcıları ile silinen mesajlar için yeni bir özellik paylaştı. Buna göre, bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında çıkan bildiriminin hemen sağ tarafında geri al şeklinde bir buton olacak.

Fakat geri alma işleminin yalnızca bu bildirim gidene kadar geçerli olacağı; yani birkaç saniyeliğine mümkün olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla konuşma geçmişinde önceden sildiğimiz mesajları geri getiremeyeceğiz.

Henüz bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılarla paylaşılacağı belli değil. Fakat test edilen diğer gizlilik seçenekleriyle birlikte sunulması bekleniyor. Tabii erkenden test etmeyi ve deneyimlemeyi istiyorsanız beta programına kaydolabilirsiniz.

3 YENİ GİZLİLİK ÖZELLİĞİ DAHA GELİYOR

Öte yandan, WhatsApp tarafından yakın zamanda kullanıcılarına sunulacak 3 yeni gizlilik özelliği ortaya çıktı. Bunlardan ilki gruplar ile ilgili. Artık kullanıcılar dilerse yalnızca yöneticiye bildirim gidecek şekilde gruplardan çıkabilecek. Yani diğer üyeler ayrılan kişileri görmek istediğinde üyelere bakması gerekecek.

WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLER NASIL KULLANILIR?

İkinci olarak ise çevrimiçi olduğumuzu gizleyebileceğiz. Örneğin birçok kişi işlerinin bir kısmını WhatsApp gibi mesajlaşma platformları üzerinden yürütüyor. Fakat uygulamayı açtığı zaman herkes çevrimiçi olduğunu görerek müsait olduğu yanılgısına düşerek iletişime geçiyor. Yeni gelecek gizlilik özelliği sayesinde artık WhatsApp üzerinde belirlediğiniz kişilerin sizin çevrimiçi durumunuzu görebilmesini sağlayabileceksiniz. Bunu Instagram'da hikayenizi kimlerin görebileceğini seçişiniz gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlarınız ya da aileniz fark etmeden onları kara listeye ekleyebilirsiniz.

WHATSAPP'DA SİLİNEN MESAJLAR NASIL GERİ GETİRİLİYOR?

Son olarak ise Telegram'da uzun bir süredir olan özelliğin geleceği belirtiliyor. Bu yenilik sayesinde ise artık attığınız görsellerin o kişi dışında kimseye ulaşmayacağından emin olabileceksiniz. Örneğin, bir fotoğraf atarken bunu kısa süreliğine görebilmesi için ayarlasanız bile karşı taraf ekran görüntüsü alabilir. Fakat artık ekran görüntüsü engelleme özelliği geleceği için içiniz rahat bir şekilde paylaşım yapabilirsiniz.