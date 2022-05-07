WhatsApp ifade bırakma nasıl yapılır? WhatsApp mesaja ifade koyma özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp mesaj beğenme özelliği!

WhatsApp mesaja ifade koyma nasıl açılır merak ediliyor. WhatsApp bir süredir test ettiği mesaja ifade koyma özelliğini tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. WhatsApp'ın yeni özelliğini denemek isteyenler Whatsapp mesaja ifade koyma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp mesaj beğenme özelliği nedir? Whatsapp mesaj beğenme özelliği nasıl açılır? Whatsapp ifade bırakma! WhatsApp nasıl güncellenir sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

WHATSAPP MESAJA İFADE KOYMA ÖZELLİĞİ

Whatsapp'ın yeni özelliği ile birlikte artık mesajlaşırken atılan mesajlara emoji ile ifadeler bırakabileceksiniz. Bu emojiler; beğeni, kırmızı kalp, gülmek, şaşırmak, üzülmek ve teşekkür olarak kullanıcılara sunuluyor. İşte Whatsapp'ın yeni özelliği:

Whatsapp'ın yeni özelliği olan mesajlara ifade bırakma özelliğini kullanabilmeniz için uygulamayı güncellemeniz gerekmektedir.

WHATSAPP NASIL GÜNCELLENİR?

Whatsapp'ı güncellemek için eğer IOS kullanıcı iseniz App Store üzerinden, Android kullanıcısı iseniz Play Store'dan Whatsapp'ı aratarak son güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

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