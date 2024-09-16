WhatsApp yeni özellik! WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, Android beta sürümünde test ettiği yeni bir özellik ile kullanıcılarına önemli bir yenilik sunuyor. Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar artık oluşturdukları WhatsApp topluluklarını diğer kullanıcılara devredebilecekler. Peki, WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Android beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle, kullanıcılar artık kurdukları WhatsApp topluluklarını başka kullanıcılara devredebilecek.

WHATSAPP'TTA PARA KAZANMA ÖZELLİĞİ

Beta sürümünde ortaya çıkan ortaya çıkan ve kullanıcıların kendi büyüttükleri toplulukları diğer kişilere aktarmalarını mümkün kılacak yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı da bulabilecek.