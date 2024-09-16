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WhatsApp yeni özellik! WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek?

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor. Uygulamanın bu yeniliği merakla bekleniyor. Peki, WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek? İşte detaylar!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, Android beta sürümünde test ettiği yeni bir özellik ile kullanıcılarına önemli bir yenilik sunuyor. Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar artık oluşturdukları WhatsApp topluluklarını diğer kullanıcılara devredebilecekler. Peki, WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Android beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle, kullanıcılar artık kurdukları WhatsApp topluluklarını başka kullanıcılara devredebilecek.

WhatsApp yeni özellik! WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek?

WHATSAPP'TTA PARA KAZANMA ÖZELLİĞİ

Beta sürümünde ortaya çıkan ortaya çıkan ve kullanıcıların kendi büyüttükleri toplulukları diğer kişilere aktarmalarını mümkün kılacak yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı da bulabilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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