Günlük hayatımız içerisinde sık sık kullanmakta olduğumuz mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan Whatsapp, son zamanlarda gündeme, yeni güncellemeleri ile geldi. Gelen güncelleme ile birlikte insanlar Whatsapp yeni güncellemeleri neler? Sorusunu merak ediyor. Peki, Whatsapp yeni güncellemeleri neler? İşte yeni Whatsapp özellikleri! 14 Eylül Whatsapp güncellemesi özellikleri nelerdir?

Whatsapp yeni güncellemeleri neler? Sorusu, Whatsapp uygulamasına gelen güncellemeler sonucunda birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Gerçekleştirilen güncellemeler ile birlikte hangi özellikler değişti? Yeni güncelleme ile hangi özellik geldi? Whatsapp yeni güncellemeleri neler? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte yeni Whatsapp özellikleri! 14 Eylül Whatsapp güncellemesi özellikleri nelerdir?

WHATSAPP YENİ GÜNCELLEMELERİ NELER?

Yıllardır beklenen maksimum grup katılımcı sayısı 512 kişiye kadar arttırıldı. Daha öncesinde dosya gönderirken bize birçok kez problem yaşatmakta olan maksimum dosya boyutu sınırı, 2GB olarak güncellendi. Bunun yanı sıra yoğun bir şekilde kullanılan mesaj silme özelliğinde iyileştirmeler yapıldı. Mesajın hem gönderen kişiden hem de alıcıdan silinmesini sağlayan "Herkesten Sil" özelliğinin süresi artık 2 günün üzerine çıktı. Yani gönderdiğiniz bir mesajın 48 saat sonra bile her iki taraftan silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

Gerçekleştirilen güncelleme sonucunda birçok yeni özellik Whatsapp uygulamasın kazandırıldı. Gelen özellikler ve yenilikler, uzun zamandır kullanıcılar tarafından bekleniyordu.

WHATSAPP GİZLİCE GRUPTAN AYRILMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Whatsapp uygulaması sürekli olarak yeni güncellemeler ile kendisini yenileyen bir uygulama olması nedeniyle kullanıcılar yeni özellikleri merakla bekliyor. Şimdi ise gruptan gizlice ayrılma özelliği beklenmekte. Henüz resmi olarak Whatsapp'tan gizlice gruptan ayrılma özelliği ile ilgili bir açıklama gelmedi. Gruptan gizlice ayrılma özelliğinin geleceği iddiaları mevcutken Whatsapp tarafından net bir duyuru olmadı. Whatsapp tarafından bir duyuru gelmesi durumunda güncelleme ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.