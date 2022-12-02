Whatsapp uygulaması hemen hemen herkesin telefonunda yüklü olan uygulamalardan bir tanesi. Mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'a gelen yeni güncellemeler ise merakla aratılıyor. Şimdi ise eski mesajları daha kolay bulabilmek için gelen güncelleme araştırılıyor. Eski mesajlarını bulmak isteyen kullanıcılar için olan Whatsapp yeni güncelleme ne? Whatsapp eski mesajlar nasıl bulunur? Whatsapp tarihe göre eski mesaj bulma nasıl yapılır?

Whatsapp eski mesajlar nasıl bulunur? sorusu aratılıyor. Mesajlaşma uygulaması olan ve dünya çapında kullanılan Whatsapp uygulamasına gelen yeni özellik merak ediliyor. Şuan deneme aşamasında olan araştırılıyor. Peki,Whatsapp eski mesajlar nasıl bulunur? İşte detaylar...

WHATSAPP ESKİ MESAJLAR NASIL BULUNUR?

Whatsapp uygulamasında sohbetimizde bulunan eski mesajları arama kısmına yazarak bulabiliyorduk fakat aynı kelimeyi sıklıkla kullandığımızda karşımıza birçok eski mesaj düşüyor ve aradığımıza kolaylıkla erişemiyorduk. Şimdi ise Whatsapp eski mesajları bulmak için tarih aralığı ekleme özelliği getirdi. Aramak istediğimiz kelimeyi, tarih aralığı ekleyerek hızlıca bulabilme imkanı sunuyor. Mesaj arama kısmına eklenen "takvim" bölümü ile aramak istediğimiz tarih aralığını seçebiliriz. Güncelleme şuan Beta aşamasında.