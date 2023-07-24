Son zamanlarda birçok kullanıcı, Whatsapp üzerinden yabancı numaralardan arama aldığını bildirdi. Bu durum, kullanıcıların güvenlik endişelerine neden oluyor. WhatsApp üzerinden yabancı numaralara aramalar nasıl kapatılır merak ediliyor. İşte WhatsApp yabancı numaralara arama nasıl kapatılır? WhatsApp yabancı numaralara kapatma!

WhatsApp yabancı numaralara kapatma! Son zamanlarda birçok kullanıcı, Whatsapp üzerinden yabancı numaralardan arama aldığını bildirdi. Bu durum, kullanıcıların güvenlik endişelerine neden oluyor. WhatsApp üzerinden yabancı numaralara aramalar nasıl kapatılır merak ediliyor. İşte WhatsApp yabancı numaralara arama nasıl kapatılır? WhatsApp yabancı numaralara kapatma haberimizde...

WHATSAPP YABANCI NUMARALARA ARAMA KAPATMA

WhatsApp üzerinden yabancı numaralardan gelen aramaları kapatmak için öncelikle uygulamaya giriş yapın. Daha sonra sağ üst köşeden Ayarlar sekmesine tıklayın. Ardından Gizlilik sekmesine tıklayın ve karşınıza çıkan ekrandan Aramalar sekmesine tıklayarak bilinmeyen kullanıcıları sessize al butonunu aktif hale getirin. Böylelikle bilinmeyen numaralardan gelen aramalar sessizce alınacaktır. Bu aramaları, Aramalar sekmesinde ve bildirimlerinizde görmeye devam edebilirsiniz.

WHATSAPP'TAN YABANCI NUMARA NEDEN ARIYOR?

Bazı kullanıcılara Whatsapp üzerinden yurt dışından arama aldıklarını sosyal medyada ifade ettiler. Sürekli devam eden bu aramaların sebebi araştırılıyor. Uzmanlar, bu tür aramaların genellikle dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar, bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olmalı ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirmelidir.

Whatsapp ile yurt dışından yapılan yabancı numaralı aramaların sebebi henüz bilinmiyor.