Whatsapp Web kullanıcıları yeni gelen anket özelliğini nasıl kullanabileceklerini merak ediyor. Whatsapp'ın yeni özelliği olan anket özelliği PC'den nasıl yapılır? Peki, Whatsapp web anket özelliği yok mu, anket yapılmıyor mu? İşte, Whatsapp Web anket nasıl yapılır? WP Web'te anket nasıl yapılır? Whatsapp Web'te anket özelliği var mı? Yanıtı...

Whatsapp Web'te anket nasıl yapılır? Whatsapp Web kullanıcıları yeni gelen anket özelliğini nasıl kullanabileceklerini merak ediyor. Whatsapp'ın yeni özelliği olan anket özelliği PC'den nasıl yapılır? İşte, Whatsapp Web anket nasıl yapılır? WP Web'te anket nasıl yapılır? Whatsapp Web'te anket özelliği var mı? Yanıtı haberimizde...

WHATSAPP WEB ANKET ÖZELLİĞİ VAR MI?

Whatsapp Web için henüz anket özelliği gelmedi. Ancak yakın zamanda Whatsapp Web için de anket özelliğinin yeni bir güncelleme ile eklenmesi bekleniyor.

Peki, mobil Whatsapp'ta anket nasıl yapılıyor? İşte Whatsapp'ta anket açmanın adımları:

Whatsapp'ta anket açmak için ilk olarak anket oluşturacağınız grubun veya kişinin sohbet sayfasına tıklayın.

Sohbet ekranındaki kamera işaretinin yanında yer alan aşağıdaki ikona tıklayın.

Çıkan ekranda en altta yer alan Anket seçeneğine tıklayın.

Artık Whatsapp anket özelliğini kullanabilirsiniz.

Eğer anket özelliği sizde gözükmüyorsa Whatsapp uygulamanızı App Store veya Play Store üzerinden güncelleyerek anket özelliğini kullanabilirsiniz.