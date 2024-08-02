WhatsApp ve Facebook'a erişim engeli gelecek mi? Facebook WhatsApp kapatılacak mı, engellenecek mi?

WhatsApp Facebook erişim engeli! Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından yine Meta'ya ait olan WhatsApp ve Facebook 'a da erişim engeli gelir mi, Facebook engellenir mi, kapanır mı merak ediliyor. Peki, WhatsApp ve Facebook'a erişim engeli gelecek mi? Detaylar...

FACEBOOK VE WHATSAPP ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

FACEBOOK VE WHATSAPP DA KAPANIR MI, KAPATILACAK MI?

Instagram'ın sahibi olan Meta şirketi aynı zamanda Facebook ve WhatsApp'ın da sahibidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Facebook paylaşımının Facebook tarafından kaldırılması ve hesabının erişime kapatılması sonrası Facebook ve WhatsApp da kapatılacak mı sorusu gündeme geldi.

Şu ana kadar WhatsApp ve Facebook için alınmış bir erişim engeli kararı bulunmuyor.