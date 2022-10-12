Whatsapp uygulaması hemen hemen herkesin telefonunda yüklü olan uygulamalardan bir tanesi. Mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp uygulaması hakkında çıkan iddiaların ardından kullanıcılar iddianın doğru olup olmadığını merak etti. WhatsApp'ta üç mavi tikin mesajların hükümetlerce okunduğu anlamına geldiği iddiası doğru mu? Whatsapp üç tik ne anlama geliyor?

Whatsapp uygulamasında dolaşan bir mesajın ardından kullanıcılar Whatsapp'ta üç tik olduğunda mesajın hükümet tarafından okunduğunu düşündü. Ortaya atılan iddianın doğruluğu ise merak ediliyor. WhatsApp'ta üç mavi tikin mesajların hükümetlerce okunduğu anlamına geldiği iddiası doğru mu? Whatsapp üç tik ne anlama geliyor?

WHATSAPP ÜÇ TİKİN MESAJLARIN HÜKÜMET TARAFINDAN OKUNDUĞU ANLAMINA GELEN İDDİASI DOĞRU MU?

Whatsapp uygulamasında dolaşan bir mesajın ardından vatandaşlar whatsapp'ta üç tik oluşunca mesajın hükümet tarafından okunduğu bilgisi yayıldı. Whatsapp'ta dolaşan mesajda şu ifadeler yer alıyor;

"Sevgili dostlarım, Yukarıda WhatsApp'ın bir uyarısı var. Kısaca: Siz bir mesaj gönderdiğinizde mesajın yanında bir tik işareti görürsünüz. Bu mesajın alındığını gösterir. Bu tik işaret iki olduğunda mesajın yerine ulaştığını maviye dönüştüğünde mesajın okunduğunu gösterir. Bu normal prosestir. Eğer tik işareti üç mavi olursa bu mesajın bir hükümet görevlisi tarafından okunduğunu ve mavilerden biri kırmızıya dönüşmüşse mesajın incelenmeye alınabileceğini göstermektedir. Lütfen mesajlarınızda tedbirli olun ve bu bilgiyi dostlarınızla paylaşın."

Teyit.org'a göre bu iddia doğru değil. Whatsapp uygulamasında üç tik özelliği yok ve mesajlara 3. kişi erişim sağlayamıyor.