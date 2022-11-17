Whatsapp'ta anket nasıl yapılır? WP'de anket nasıl yapılır? Whatsapp'ta anket oluşturma!

Whatsapp anket özelliği merak ediliyor. Whatsapp son günlerde yeni özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak kendine mesaj atma özelliğini getiren Whatsapp bu kez de anket oluşturma özelliğini kullanıcılarına sundu. Peki, Whatsapp'ta anket nasıl yapılır? WP'de anket nasıl yapılır? İşte, Whatsapp'ta anket oluşturma!

Whatsapp Web anket nasıl yapılır? WP Web'te anket nasıl yapılır? Whatsapp Web'te anket özelliği var mı?

Whatsapp'ta anket nasıl yapılır? Whatsapp anket özelliği merak ediliyor. Whatsapp son günlerde yeni özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak kendine mesaj atma özelliğini getiren Whatsapp bu kez de anket oluşturma özelliğini kullanıcılarına sundu. Peki, Whatsapp'ta anket nasıl yapılır? WP'de anket nasıl yapılır? İşte, Whatsapp'ta anket oluşturma nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP'TA ANKET NASIL YAPILIR?

Whatsapp'ta anket oluşturmak için ilk olarak anket oluşturacağınız grubun veya kişinin sohbet sayfasına tıklayın. Sohbet ekranındaki kamera işaretinin yanında yer alan ataç şeklindeki ikona tıklayın. Çıkan ekranda en altta yer alan anket seçeneğine tıklayın. Artık Whatsapp anket özelliğini kullanabilirsiniz.

Whatsapp anket özelliği adımları

Eğer anket özelliği sizde gözükmüyorsa Whatsapp uygulamanızı App Store veya Play Store üzerinden güncelleyerek anket özelliğini kullanabilirsiniz.

Whatsapp anket oluşturma

Whatsapp anket özelliği