Whatsapp sorun mu var? Whatsapp ne zaman düzelecek?
Gündem Haberleri
Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Herkesin telefonunda sahip olduğu Whatsapp sorun mu var? Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp'ta sorun mu var?
Whatsapp çöktü mü? sorusu Whatsapp kullanıcılarının sorun yaşaması ardından arama motorlarında aradığı sorulardan bir tanesi olarak yer alıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'a bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Whatsapp sorun mu var? Whatsapp ne zaman düzelecek?
WHATSAPP SORUN MU VAR?
Downdetector raporlarına göre Whatsapp uygulamasında şu hata bildirimleri geliyor.. İnternet bağlantınızdan kaynaklı problem yaşıyor olabilirsiniz. İşte hata raporu: