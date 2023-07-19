Whatsapp sorun mu var? Whatsapp ne zaman düzelecek?

Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Herkesin telefonunda sahip olduğu Whatsapp sorun mu var? Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp'ta sorun mu var?