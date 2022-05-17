Whatsapp neden kullanılmıyor? Whatsapp ne zaman düzelecek? - Haberler

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Whatsapp neden kullanılmıyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?

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Whatsapp neden kullanılmıyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformları arasında yer alan Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Whatsapp neden kullanılmıyor? sorusunun yanıtı çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Peki, Whatsapp ne zaman düzelecek?

Whatsapp neden kullanılmıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından bugün en çok merak edilen konu neden mesaj gönderemedikleri oldu. Whatsapp neden kullanılmıyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?

WHATSAPP NEDEN KULLANILMIYOR?

Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

Sorunun her kullanıcı da görülmediği de not olarak düşülüyor. Uygulamanızı güncellemeyi unutmayınız.

WhatsApp çöktü mü? SON DAKİKA! WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor hatası!

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