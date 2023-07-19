Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Whatsapp neden hata veriyor, Whatsapp problem ne?

Whatsapp çöktü mü? sorusu Whatsapp kullanıcılarının sorun yaşaması ardından arama motorlarında aradığı sorulardan bir tanesi olarak yer alıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'a bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Whatsapp neden hata veriyor, Whatsapp problem ne?

WHATSAPP NEDEN HATA VERiYOR?

Downdetector raporlarına göre Whatsapp uygulamasında şu hata bildirimleri geliyor.. İnternet bağlantınızdan kaynaklı problem yaşıyor olabilirsiniz. İşte hata raporu:

En çok bildirilen sorunlar

54% Mesaj gönderme

31% Uygulama

15% Sunucu bağlantı

Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın veya gönderememenizin birkaç nedeni olabilir:

Telefonunuzun yeniden başlatılması veya kapatılıp açılması gerekiyordur.

Mesaj gönderdiğiniz kişi numaranızı engellemiştir.

Başlangıçta yapmanız gereken doğrulama işlemi tamamlanmamıştır.

WhatsApp üzerinden mesaj göndermeye çalıştığınız kişinin numarası telefonunuza doğru kaydedilmemiştir.

"Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir." mesajını alma sorunu

Bazen kişilerin size gönderdiği mesaj yerine yukarıdaki mesajı görebilirsiniz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle, kişinin telefonunun çevrimiçi olması gerektiği için söz konusu kişinin mesajının size iletilmesi biraz zaman alabilir. Siz veya sohbet ettiğiniz kişi yakın zamanda WhatsApp'ı yeniden yüklediyseniz ya da WhatsApp'ın eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu durumla karşılaşabilirsiniz.

Bu süreci hızlandırmak için:

Mesajlaştığınız kişiden telefonunda WhatsApp'ı açmasını isteyin.

Her ikinizin de WhatsApp'ın en yeni sürümünü kullandığınıza emin olun.

"Mesaj bekleniyor. Telefonunuzu kontrol edin." mesajını alma sorunu

Bağlı cihazlarınızda bazen, gönderdiğiniz veya aldığınız mesaj yerine yukarıdaki mesajı görebilirsiniz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle, mesajın bağlı cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir. Siz veya sohbet ettiğiniz kişi yakın zamanda WhatsApp'ı yeniden yüklediyseniz ya da WhatsApp'ın eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu durumla karşılaşabilirsiniz.

Bu süreci hızlandırmak için:

Mesajı görmek için telefonunuzu kontrol edin.

Mesajlaştığınız kişiden telefonunda WhatsApp'ı açmasını isteyin.

Her ikinizin de WhatsApp'ın en yeni sürümünü kullandığınıza emin olun.