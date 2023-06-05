Whatsapp'da meydana gelen sorun sonrasında neden açılmıyor araştırılıyor. Whatsapp çöktü mü merak konusu oldu. Peki, WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp giremiyorum! WhatsApp bağlantı sorunu nedir? Whatsapp çalışmıyor! İşte detaylar...

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Whatsapp'a girişte hata meydana gelmiştir. Kullanıcılar tarafından WhatsApp bağlantı sorunu araştırılmaktadır. Peki, WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp giremiyorum! WhatsApp bağlantı sorunu nedir? Whatsapp çalışmıyor! Detaylar haberimizde...

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Whatsapp'da meydana gelen sorun sonrasında çöktü mü sorusu araştırılıyor. Gelen raporlara göre Whatsapp'da sorunlar yaşandığı görülmektedir. Yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmezken hatanın kaynağı merak konusu oldu.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Son 24 saat içinde Whatsapp ile ilgili bildirilen kesintiler şu şekildedir: