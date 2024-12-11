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Whatsapp ne zaman düzelecek?

Whatsapp ne zaman düzelecek?
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Whatsapp 11 Aralık hata tespit raporu hemen her gün olduğu gibi bu sabah saatlerinde Whatsapp akışında sorun yaşayan kullanıcılar tarafından merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü?

11 Aralık 2024 Çarşamba akşamı, Whatsapp kullanıcıları giriş yapmakta zorluklar yaşadı. Peki, Whatsapp çöktü mü SON DAKİKA!

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini duyurdu.

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta da kısa süreli erişim sorunu sorunu yaşandı. TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı. Erişim sorunu saat 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini paylaştı ve şu sözleri kaydetti: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

İşte hata raporu:

Whatsapp ne zaman düzelecek?


WHATSAPP GİRİŞ YAPAMIYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Bağlantınızı kontrol etme

İyi bir İnternet bağlantınız olduğuna emin olun. Wi-Fi ile mobil İnternet arasında geçiş yapmayı deneyin.

Wi-Fi ağına bağlı değilseniz veya mobil İnternet bağlantınız zayıfsa farklı bir konuma geçmeyi deneyin.

WhatsApp'a bağlanma sorunları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

WhatsApp'ı güncelleme

Android'de Google Play ve iPhone'da Apple App Store üzerinden WhatsApp'ı en yeni sürümüne güncellediğinize emin olun.

Cihazınızı kapatıp tekrar açma

Cihazınızı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu yöntem, uygulamalarınızı sıfırlamaya yardımcı olabilir.

WhatsApp'ı kapatıp tekrar açma

WhatsApp'ı kapatıp tekrar açın.

Web, masaüstü, Windows veya Mac kullanıyorsanız WhatsApp'tan çıkış yapıp tekrar giriş yapın.

Depolama alanında yer açma

Yer açmak için cihazınızın depolama alanından büyük video dosyaları gibi eski veya kullanılmayan medyaları silin.

Cihazınızın depolama alanında yer açmak için WhatsApp önbelleğinizi de temizleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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