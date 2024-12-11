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Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba?

Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba?
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Popüler sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor. Peki, Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba?

Dünyanın en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte ve paylaşım yapmakta sorun yaşadı. Özellikle iş iletişimi ve günlük haberleşme için bu platformları kullanan kişiler Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta?'dan açıklama bekliyor. Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba?

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta da kısa süreli erişim sorunu sorunu yaşandı. TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı. Erişim sorunu saat 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

İşte güncel Whatsap hata raporu:

Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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