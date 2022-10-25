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WhatsApp mesajları tek tikte kalıyor! WP ÇÖKTÜ MÜ? WhatsApp tek tikte neden kalıyor? WhatsApp tek tik sorunu!

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WhatsApp mesajları tek tikte kalıyor! WP ÇÖKTÜ MÜ? WhatsApp tek tikte neden kalıyor? WhatsApp tek tik sorunu!

Bugün sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları Whatsapp üzerinden mesaj gönderirken gönderdikleri mesajların tek tikte kaldığını fark ettiler. Peki, WhatsApp tek tikte neden kalıyor? WhatsApp tek tik sorunu! WhatsApp mesajları tek tikte kalıyor diyenler için WhatsApp çöktü mü? WP çöktü mü?

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Wp çöktü mü? Bugün sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları Whatsapp üzerinden mesaj gönderirken gönderdikleri mesajların tek tikte kaldığını fark ettiler. Peki, WhatsApp tek tikte neden kalıyor? WhatsApp tek tik sorunu! WhatsApp mesajları tek tikte kalıyor diyenler için WhatsApp çöktü mü? WP çöktü mü? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

WhatsApp mesajları tek tikte kalıyor! WP ÇÖKTÜ MÜ? WhatsApp tek tikte neden kalıyor? WhatsApp tek tik sorunu!

En çok bildirilen sorunlar

  • 83% Mesaj gönderme
  • 17 Ses

WEB KISMINDA DA "TEK TIK" SORUNU YAŞANIYOR

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

WhatsApp'ta mesaj gönderememenizin veya alamamanızın en sık rastlanan nedeni İnternet bağlantısının zayıf olmasıdır.

Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın veya gönderememenizin birkaç nedeni olabilir:

  • Telefonunuzun yeniden başlatılması veya kapatılıp açılması gerekiyordur.
  • Mesaj gönderdiğiniz kişi numaranızı engellemiştir.
  • Başlangıçta yapmanız gereken doğrulama işlemi tamamlanmamıştır.
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