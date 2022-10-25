WhatsApp mesajları tek tikte kalıyor! WP ÇÖKTÜ MÜ? WhatsApp tek tikte neden kalıyor? WhatsApp tek tik sorunu!

Bugün sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları Whatsapp üzerinden mesaj gönderirken gönderdikleri mesajların tek tikte kaldığını fark ettiler. Peki, WhatsApp tek tikte neden kalıyor? WhatsApp tek tik sorunu! WhatsApp mesajları tek tikte kalıyor diyenler için WhatsApp çöktü mü? WP çöktü mü?

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

Wp çöktü mü? Bugün sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları Whatsapp üzerinden mesaj gönderirken gönderdikleri mesajların tek tikte kaldığını fark ettiler. Peki, WhatsApp tek tikte neden kalıyor? WhatsApp tek tik sorunu! WhatsApp mesajları tek tikte kalıyor diyenler için WhatsApp çöktü mü? WP çöktü mü? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

En çok bildirilen sorunlar

83% Mesaj gönderme

17 Ses

WEB KISMINDA DA "TEK TIK" SORUNU YAŞANIYOR

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

WhatsApp'ta mesaj gönderememenizin veya alamamanızın en sık rastlanan nedeni İnternet bağlantısının zayıf olmasıdır.

Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın veya gönderememenizin birkaç nedeni olabilir: