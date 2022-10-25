Whatsapp mesajlar neden tek tik? 25 Ekim Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta mesajlar neden tek tik oluyor? Whatsapp neden çalışmıyor?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'a bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı.Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Peki, Whatsapp mesajlar neden tek tik? 25 Ekim Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta mesajlar neden tek tik oluyor?

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

Whatsapp mesajlar neden tek tik? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Whatsapp uygulamasında atılan mesajların tek tik olarak kalmasının ardından vatandaşlar bu sorunun nedenini arama motorlarında araştırdı. Peki,Whatsapp mesajlar neden tek tik? 25 Ekim Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta mesajlar neden tek tik oluyor?

WHATSAPP MESAJLAR NEDEN TEK TİK?

25 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Whatsapp uygulamasında meydana gelen mesaj iletme problemi hakkında birçok rapor edildi. Whatsapp kullanıcıları mesaj attığında tek tik ifadesi ile karşı karşıya geliyor. Bakılan raporlar sonucu Whatsapp uygulamasının çöktüğü yönünde. Mesajların tek tik olarak gözükmesinin sebebi ise Whatsapp'ta meydana gelen teknik problem.