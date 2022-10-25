Whatsapp mesaj neden gitmiyor? (ÇÖZÜMÜ) Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor?

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü. Peki, Whatsapp mesaj neden gitmiyor? Whatsapp kullanıcıları tarafından merak edilen Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor? İşte detayları...

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

Whatsapp mesaj neden gitmiyor? Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü. Peki, Whatsapp mesaj neden gitmiyor? Whatsapp kullanıcıları tarafından merak edilen Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor? İşte detaylar haberimizde...

WHATSAPP MESAJ NEDEN GİTMİYOR?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp bu sabah 10.00 itibarıyla çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini ifade ederken yaşanan olay kısa sürede Twitter gündemine oturdu.

MESAJLAR TEK TIK OLMASINA RAĞMEN KARŞI TARAFA GÖNDERİLİYOR

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

En çok bildirilen sorunlar

83% Mesaj gönderme

17 Ses

WEB KISMINDA DA "TEK TIK" SORUNU YAŞANIYOR

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

WhatsApp'ta mesaj gönderememenizin veya alamamanızın en sık rastlanan nedeni İnternet bağlantısının zayıf olmasıdır.

Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın veya gönderememenizin birkaç nedeni olabilir: