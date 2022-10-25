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Whatsapp mesaj neden gitmiyor? (ÇÖZÜMÜ) Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor?

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Whatsapp mesaj neden gitmiyor? (ÇÖZÜMÜ) Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor?

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü. Peki, Whatsapp mesaj neden gitmiyor? Whatsapp kullanıcıları tarafından merak edilen Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor? İşte detayları...

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Whatsapp mesaj neden gitmiyor? Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü. Peki, Whatsapp mesaj neden gitmiyor? Whatsapp kullanıcıları tarafından merak edilen Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor? İşte detaylar haberimizde...

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp bu sabah 10.00 itibarıyla çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini ifade ederken yaşanan olay kısa sürede Twitter gündemine oturdu.

Whatsapp mesaj neden gitmiyor? (ÇÖZÜMÜ) Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor?

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

Whatsapp mesaj neden gitmiyor? (ÇÖZÜMÜ) Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor?

En çok bildirilen sorunlar

  • 83% Mesaj gönderme
  • 17 Ses

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

WhatsApp'ta mesaj gönderememenizin veya alamamanızın en sık rastlanan nedeni İnternet bağlantısının zayıf olmasıdır.

Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın veya gönderememenizin birkaç nedeni olabilir:

  • Telefonunuzun yeniden başlatılması veya kapatılıp açılması gerekiyordur.
  • Mesaj gönderdiğiniz kişi numaranızı engellemiştir.
  • Başlangıçta yapmanız gereken doğrulama işlemi tamamlanmamıştır.
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