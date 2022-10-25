WhatsApp mesaj gitmiyor! (ÇÖZÜMÜ) Wp mesaj gitmiyor! Whatsapp mesaj neden gitmiyor?

Whatsapp mesaj gitmiyor sorunu bu sabah saatlerinden itibaren Whatsapp kullanıcıları tarafından yaşanan ve hala devam eden bir problem olarak sürmekte. Peki, Whatsapp mesaj neden gitmiyor? İşte, Whatsapp mesaj gitmiyor! Wp mesaj gitmiyor! Whatsapp mesajları neden gitmiyor? Whatsapp mesaj tek tikte kalıyor problemi yaşayanlar için detaylar...

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Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

Whatsapp mesaj gitmiyor! Bu sorunu sabah saatlerinden itibaren Whatsapp kullanıcıları tarafından yaşanan ve hala devam eden bir problem olarak sürmekte. Peki, Whatsapp mesaj neden gitmiyor? İşte, Whatsapp mesaj gitmiyor! Wp mesaj gitmiyor! Whatsapp mesajları neden gitmiyor? Whatsapp mesaj tek tikte kalıyor problemi yaşayanlar için detaylar haberimizde...

WHATSAPP MESAJ GİTMİYOR

Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

En çok bildirilen sorunlar

83% Mesaj gönderme

17 Ses

WhatsApp'ta mesaj gönderememenizin veya alamamanızın en sık rastlanan nedeni İnternet bağlantısının zayıf olmasıdır.

Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın veya gönderememenizin birkaç nedeni olabilir:

Telefonunuzun yeniden başlatılması veya kapatılıp açılması gerekiyordur.

Mesaj gönderdiğiniz kişi numaranızı engellemiştir.

Başlangıçta yapmanız gereken doğrulama işlemi tamamlanmamıştır.

WHATSAPP WEB UYGULAMASINDA BAĞLANTI SORUNU

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp Web uygulamasına giren kullanıcılar "Tekrar deneniyor. Şimdi tekrar dene" gibi ifadelerle karşılaştı.

WEB KISMINDA DA "TEK TIK" SORUNU YAŞANIYOR

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.