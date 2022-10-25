WhatsApp mesaj gitmiyor! (ÇÖZÜMÜ) Wp mesaj gitmiyor! Whatsapp mesaj neden gitmiyor?
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Whatsapp mesaj gitmiyor sorunu bu sabah saatlerinden itibaren Whatsapp kullanıcıları tarafından yaşanan ve hala devam eden bir problem olarak sürmekte. Peki, Whatsapp mesaj neden gitmiyor? İşte, Whatsapp mesaj gitmiyor! Wp mesaj gitmiyor! Whatsapp mesajları neden gitmiyor? Whatsapp mesaj tek tikte kalıyor problemi yaşayanlar için detaylar...
Whatsapp mesaj gitmiyor! Bu sorunu sabah saatlerinden itibaren Whatsapp kullanıcıları tarafından yaşanan ve hala devam eden bir problem olarak sürmekte. Peki, Whatsapp mesaj neden gitmiyor? İşte, Whatsapp mesaj gitmiyor! Wp mesaj gitmiyor! Whatsapp mesajları neden gitmiyor? Whatsapp mesaj tek tikte kalıyor problemi yaşayanlar için detaylar haberimizde...
Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.
En çok bildirilen sorunlar
- 83% Mesaj gönderme
- 17 Ses
WhatsApp'ta mesaj gönderememenizin veya alamamanızın en sık rastlanan nedeni İnternet bağlantısının zayıf olmasıdır.
Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın veya gönderememenizin birkaç nedeni olabilir:
Telefonunuzun yeniden başlatılması veya kapatılıp açılması gerekiyordur.
Mesaj gönderdiğiniz kişi numaranızı engellemiştir.
Başlangıçta yapmanız gereken doğrulama işlemi tamamlanmamıştır.
Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp Web uygulamasına giren kullanıcılar "Tekrar deneniyor. Şimdi tekrar dene" gibi ifadelerle karşılaştı.
Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.