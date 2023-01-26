WhatsApp Kandil Mesajları, Kandil günü sevdikleri ile duygularını paylaşmak isteyen birçok kişi tarafından internet üzerinde En güzel, en anlamlı, en iyi WhatsApp Kandil Mesajları olarak araştırılıyor. İşte WhatsApp Kandil Mesajları 2023! En güzel, en anlamlı, en iyi WhatsApp Kandil Mesajları! Ayetli ve anlamlı kandil mesajları!

WhatsApp Kandil Mesajları ile birlikte Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu özel günde duygularınızı sevdiklerinizle paylaşabilir ve bu sevinci yaşayabilirsiniz. WhatsApp kandil mesajları günümüzde duygularımızı paylaşmak için kullanmakta olduğumuz yöntemlerden bir tanesi. İşte WhatsApp Kandil Mesajları 2023! En güzel, en anlamlı, en iyi WhatsApp Kandil Mesajları! Ayetli ve anlamlı kandil mesajları!

WHATSAPP KANDİL MESAJLARI 2023

Her günümüzde aşkla yan yana olmak dileğiyle, Kandilin mübarek hayatım.

Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili ; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Mevlid Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Mübarek Mevlid kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel dileğimsin. Mevlid Kandilin mübarek olsun canım.

EN GÜZEL, EN ANLAMLI, EN İYİ WHATSAPP KANDİL MESAJLARI

Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Müslüman aleminin ibadetlerini yerine getireceği Regaip Kandili için kandil mesajları resimli seçenekleri ile pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Çoğu Müslümanın oruç tuttuğu bu günde ibadetler yerine getirilirken akrabalar, dostlar ve arkadaşlara en güzel resimli kandil mesajları arasından birisi seçilerek gönderilecek. Resimli kandil mesajları haricinde kısa ve anlamlı Regaip Kandil mesajları da tercih edilecek.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaip geceniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller...