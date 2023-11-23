Whatsapp, Instagram, Facebook öğretmenler günü mesajları ve öğretmenler günü sözleri

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Bugün değerli öğretmenlerimiz için önemli bir gündür. Bugün öğretmenlerimize birbirinden güzel sözler ve mesajlar iletmemiz gerekir. Sizler için en güzel Öğretmenler Günü sözleri ve mesajlarını derledik. Peki, Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları! 24 Kasım 2023 Öğretmenler Günü sözleri nelerdir? En güzel Öğretmenler Günü mesajları ve tamamı haberimizde...

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Bugünün anlam ve önemine binaen Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri merak ediliyor. Peki, en güzel Öğretmenler Günü sözleri nelerdir? Öğretmenler Günü mesajları nedir? Birbirinden güzel Öğretmenler Günü sözleri sizlerle...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.

24 Kasım'ı Öğretmenler Günü ilan eden dönemin Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, ilk 24 Kasım kutlama mesajında öğretmenlere şöyle seslendi:

"Sevgili Öğretmenler,

24 Kasımlar sadece Öğretmenler Günü olarak anılmasın, bu gün aynı zamanda en büyük öğretmen Atatürk'ün ideallerinin gerçekleşmesi günü de olsun. Ayrıca bu gün; birlik, beraberlik ve bütünlük içinde yarının Türk çocuklarının Atatürk'ün özlediği şekilde yetiştirildiklerinin de ant günü olsun. Bu vesile ile hepinize mutlu ve aydınlık yarınlar diler, sevgiler sunarım."

ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

- Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Bir öğretmen olmaktan fazlası oldunuz benim için. Bir dost, bir destekçi kısacası her şey oldunuz. Bana verdiğiniz destekleri asla unutmayacağım. Hayat boyu mutlu olmanız dileğiyle. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Okula gelmenin en zor olduğu günlerde bile sizin dersiniz için koşa koşa gelirdim. Siz adeta sınıf üzerinde açan bir güneştiniz ve ışığınız ile bizleri aydınlattınız. En özel gününüz, öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Bize bugünkü halimize gelebilmemiz için verdiğiniz ilhamı olmasaydı şu an kesinlikle bambaşka birisi olurdum. İyi ki bizi koruyup, desteğiniz verdiğiniz. Nice mutlu öğretmenler günleri görmeniz dileğiyle

- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Gününüz kutlu olsun sevgili öğretmenlerim.

- Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir.

- Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

- Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Nice öğretmenler günlerine…

- Gün geçtikçe değeri artan, geleceğin pırlantalarını yetiştiren fedakar tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun.

- Şayet siz olmasaydınız, dünyanın en eksik insanlarında birisi olurdum. Bana hayattaki güzel şeyleri gösterip, bugünkü halime gelmemin en büyük destekçisi oldunuz. Yüzünüzdeki o güzel gülümseme hiçbir zaman kaybolmaz umarım. İyi ki varsınız öğretmenim.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

- "Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"

- Gün geçtikçe değeri artan, geleceğin pırlantalarını yetiştiren fedakar tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun.

- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Gününüz kutlu olsun sevgili öğretmenlerim.

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)

- Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

- "Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır".

- "İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"

- "Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir."

- "Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız."

- Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- "Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"

- Bize masallarda anlatılan koruyucuların hep birer melek ya da şövalye olduğunu söylemişlerdi. Ancak her birisi yanılmış. Çünkü gerçekten bizleri koruyan ve olduğumuz insan haline getiren kişi siz olduğunuz. Size olan minnettarlığımı ifade etmeye yetecek bir kelime bulamıyorum. Gününüz kutlu olsun, yüzünüzdeki neşe hiç eksik olmasın.

- "Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!"

- "Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."

- "En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler."

- Bana öğrettiğiniz en önemli dersler müfredatta olan şeyler değildi. Hayata yönelik öğrettiklerinizdi. Bugün iyi ve başarılı bir insan olabildiysem bu sizin sayenizde oldu. Öğretmenler gününüzde mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum…

EN GÜZEL 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

- Bize büyük hayaller kurmak için tüm nedenleri ve bunu başarmak için tüm kaynakları verdiniz. Sen hayatımızda bir nimettin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Sevgili öğretmenim, çok iyi bir danışman ve rehber oldunuz ve kariyerimi iyi şekillendirdiniz. Çabalarınız için teşekkür ederim ve umarım diğerleri için de mükemmel bir danışman olursunuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun...

- "Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."

- "Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır".

- Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

- "İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"

- "Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir." "Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız."

- "Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!"

- Türkiye'nin güzel geleceğinin imzalarını atan tüm değerli öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

- Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

- Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun

- Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

- İlim ve irfan yolunun ışığı olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.