Dünya genelinde kullanılan Whatsaap uygulamasına yeni bir özellik daha geldi. Whatsapp'ın yeni özelliği nedir ve Whatsapp'ın yeni mesaj özelliği ne soruları gündeme geliyor. WhatsApp'ın sahibi Meta şirketi, milyonlarca kişinin kullandığı uygulamayla ilgili oldukça önemli yeni bir güncellemeyi duyurdu. Peki, Whatsapp'ın yeni özelliği nedir? Whatsapp'ın yeni mesaj özelliği ne?

Whatsapp'ın yeni özelliği nedir ve Whatsapp'ın yeni mesaj özelliği ne soruları gündeme geliyor. Whatsapp uygulamasına gelen yeni özellik nedir ve Whatsapp'ın yeni mesaj özelliği ne olduğu merak ediliyor. WhatsApp'ta gönderilen mesajlar için yeni bir özellik geldi. Whatsapp'ın yeni özelliği nedir? Whatsapp'ın yeni mesaj özelliği ne? Detaylar haberimizdedir…

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Yapılan duyuruya göre kullanıcılar, gönderdikleri mesaja uzun basarak çıkacak olan 'düzenle' seçeneği ile gönderdikleri 15 dakika içerisinde değiştirebilecek; düzenlenen mesajların yanında 'düzenlendi' ibaresi yer alacak ancak mesajlaşılan kişiler düzenleme geçmişini görüntüleyemeyecek. Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin daha önceden olduğu gibi uçtan uca şifrelemeyle korunacağı ve gelecek haftalarda herkesin kullanımına açılacağı belirtildi.

WHATSAPP'IN YENİ MESAJ ÖZELLİĞİ NE?

WhatsApp'ın sahibi Meta şirketi, milyonlarca kişinin kullandığı uygulamayla ilgili oldukça önemli yeni bir güncellemeyi duyurdu. Açıklamaya göre güncellemenin ardından, WhatsApp'ta gönderilen mesajlar ilk 15 dakika içerisinde düzenlenebilecek.