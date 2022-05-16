WhatsApp Hakkımda Sözleri 2022: Kısa, Anlamlı WhatsApp hakkımda sözleri! WhatsApp hakkımda ağır, havalı, cool sözler! - Haberler

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WHATSAPP HAKKIMDA SÖZLERİ

Gidenler bize ait değildi bu yüzden biz kaybetmedik.

Hayattasın. Ki bu yaşamak değil, hayatta olmak sadece.

Hiçbir şeye değişmeyeceğim şeyler vardı, zamanla çok değiştiler.

Yeniden yaşamak istediğim anlar var. Yeniden yaşamak istediğim insanlar.

İkimiz de beceriksiziz aslında. Sen sevemedin, bense unutamadım.

Ben gecelere hep seni anlatırım da, bir sana senden bahsedemem.

Biz geri dönemeyecek kadar ileri gittik.

Denize de aşığım ama, gidip içinde boğulmuyorum. Uzaktan seyrediyorum.

Kalbini asla gelmeyecek olan birine saklama. Hayat çok kısa.

Yanlış insanların varlığına 'iyikiler' tükettik.

Bir ihtimal daha vardı tükettiler.

Ben seni tanımadan önce iyi biriydim. mutlu biriydim. biriydim işte. şimdi hiçim. bu kadar anlamsızlığı bana nasıl yükledin?

Bir insanın sevgisi azalsın ama güveni asla azalmasın. Çünkü tekrar sevebiliyorsun ama tekrar güvenemiyorsun. Güvendikçe seviyorsun.

İyi dostlar biriktirdim ailem oldu demeyi çok isterdim ama yara oldular acı oldular

"Bir kadının en büyük hayali sevdiği adama sarılmaktı, en büyük hayal kırıklığı ise sevdiği adamın başka kadına sarılmasını görmek."

Sen git canını ver, zaten intihar edesi vardı der.

Tedavisi mümkün değil özlüyor olmanın, yanındayken dokunamayacak kadar uzak bakan birine.

Yıllar sonra ikimizi aynı cümlede "yazık olmuş" diye konuşacaklar

Aramızda bir şey var sanıyordum meğerse uçurummuş.

Bir yol düşünüyorsun, ne başındasın ne de sonunda, üzerinde bile değilsin ama içinden çıkamıyorsun.

Sevmenin cennet ile cinnet arasında durduğunu kim bilebilirdi?

Ben seni bütün enkazlardan elini tutup çıkaracak kadar, çıkamıyorsak da birlikte batacak kadar seviyorum.

Olur olmadık yerde derin nefes alan insanlara dikkat edin, onların bir yerde yarım nefesleri kalmıştır o yüzdendir o içtenlik.

İkinci planda olmaktansa, plana dahil olmamak en iyisi.

Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.

Unutamadığın kişi, daima senden uzakta olandır.

Bazı insanlar alçak gönüllüdür, bazıları da alçak olmaya gönüllüdür.

Bazen var'ı anlarsınız, yok ile…

Hiç bir canlının acısı seninkinden az değildir. Hiç bir canın acısı, senin acından az değildir.

Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.

Allah de ve sus! Başka hiç bir şey söylemeye değmez. Asla vazgeçmeyin, kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir.

10 kilitli kapıdan daha güvenlidir babanın evde oluşu.

Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma.

Acı seni daha güçlü yapar, korku ise daha cesur olmanı sağlar. Kırık bir kalbin zamanla seni daha akıllı yaptığını göreceksin.

Hayatta hep mutlu olursam, hayalini kuracak neyim kalır?

Herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder.

Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey, cesaretindir.

Bir gün gelir de herkes anlar sevdiğinin değerini… Bazıları gidince, bazıları bitince, bazıları ise ölünce anlar. Kısacası iş işten geçmiş olur. Hayata geç kalmayalım!

Tenimizin, gözlerimizin renkleri birbirinden farklı olabilir belki ama gözyaşlarımız aynıdır. Her insanın aynıdır.

Belki yağmura gerek kalmazdı, eğer insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

Kadınlar sözleri ile değil de gözleri ile konuşur çoğu zaman. Bu yüzden de onları anlamak özel insanların işidir. Dinlemek yetmez, izlemek gerekir, hissetmek gerekir.

İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü umursayacak olursak, ömrün kısalım. Umursamazsan ise ömrün uzayacaktır.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir.

İmkânsıza ulaşmanın tek yolu, onun mümkün olduğuna inanmaktır.

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez.

Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir.

Kendinizi idare ederken kafanızı, başkalarını idare ederken kalbinizi kullanın.

Başa gelen felaketten başkalarını sorumlu tutmak, cahillik işaretidir.

Tek deliği olan fare çabuk tutulur.

Birine karar vermek, diğerini kaybetmektir.

WHATSAPP HAKKIMDA SÖZLERİ KISA ANLAMLI

Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur.

Akıllı insan, bütün yumurtaları aynı sepete koymaz.

Dost, paradan zor kazanılır, ama paradan kolay sarf edilir.

İki insana birbirlerine aşık olduklarını söylersen olurlar…

Servi ve çamların yaprak düşürmediği, ancak kış gelince belli olur.

İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, çok parlak ışıkta da.

Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farklı olursa olsun gözyaşlarının rengi aynıdır.

Gerçek kişiliğimizi yeteneklerimiz değil, yaptığımız seçimler gösterir.

Ölüm öncesi yorgunluk var gözlerimde… Gölgem bile boğmak için fırsat arıyor!

Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim.

Cesur insan, imanı çok olan insandır.

Sadece hiç bir iş yapmayan insanlar hata işlemez.

Bitkinin güzelliği, tohumun iyiliğinden gelir.

Bazı problemler çözülmez, oldukları gibi kabul edilir.

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.

Ne kadar silersen sil ya yırtılır defterin ya da izi kalır silinmiş cümlelerin.

Söylenmesi gereken şeyi, söylenmesi gereken kişiye ve sadece gerektiği zaman söylemelidir.

Hayat kalbini okuyacak bir şarkıcı yaratmadıysa, aklını konuşacak bir filozof yaratır…

Kazanması yıllar süren, kırılması saniyeler alan ve dağıldıktan sonra tekrar toparlaması için ömür gereken şeye; güven denir.

İstediğiniz kadar yüksek sırıklar üzerine çıkın. Her koşulda kendi bacaklarınızla yürüyeceksiniz.

Çocuğuna küçük şeylerden zevk almasını öğreten ona büyük bir servet bırakmış olur.

Düşünce şeytandan davranış tanrıdandır hangi düşüncenin davranışa dönüşeceğine karar verense insandır!

Hiçbir şey bir fikirden daha tehlikeli değildir. Eğer o fikir sahip olduğunuz tek fikirse.

Bir kadını mutlu etmek istiyorsan dost gibi dertleş, baba gibi koru, adam gibi sev.

Eğer haksızlık önünde eğilirsen, hakkınla beraber şerefini de kaybedersin.

Adalet, bir Kutup Yıldızı gibi yerinde durur, geri kalan her şey onun etrafında döner.

Bir insanın zekâsı verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır.

Her rüzgârda otlar gibi eğilip bükülürsen, dağlar kadar olsan bile, bir ota değmezsin.

Herkesin bir zaman makinesi vardır. Bizi geçmişe götürenleri anılarımız, geleceğe götürenler ise umutlarımızdır.

WHATSAPP HAKKIMDA SÖZLERİ AĞIR

İnsanı en çok üzen şey; ummadıkları kişiler adam olurken, adam sandıklarının insan bile olamamış olmasıdır.

Bazen bir hikayeye aşık olursun, kahraman önemsizdir… Bazen de bir kahramana aşık olursun, hikayesi bile yoktur…

Doğarken sen ağlıyordun, başkaları gülüyordu. Öyle bir hayat yaşa ki, öldüğünde sen gülesin, başkaları ağlasın.

Hayat aldığınız nefeslerin toplamı değil, nefesinizi kesen anların toplamıdır.

İnsan sevdiğini öldürür diye bir söz vardır ya. Aslında bakın, insanı öldüren hep sevdiğidir.

Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil, nasıl anlaşıldığıdır.

Kim olduğun, ne yaptığının yanında önemsizdir.

Her şeyi açıklığa kavuşturmak mı istiyorsun? Yalnızca bir sözcük bütün her şeyi açıklayacaktır, niye söylemeye cesaretin yok?

Düşünceler adeta birer çiçek gibidir, şafak vakti toplanan çiçekler en uzun süre taze kalanlardır. Çiçeğin dalında güzel olduğunu düşünenlerse, bu dünyada rastlanmayacak kadar saf kalmayı başaranlardır.

Eğer açlıktan ölmek üzere olan yardıma muhtaç bir hayvana sahip çıkar ve onu beslerseniz size asla saldırmaz. Sizi koruyabilmek için canını ortaya koyar. İnsan ve hayvan arasındaki fark budur.

Yaşam dediğimiz şey nasıldır bilir misiniz? Dörtte biri güzel vakit geçirdiğimiz anlar, geri kalanı ise o güzel anları anımsamak.

Ben koşarken yanımda olanları değil, düştüğümde yanımda olanları severim. Benim gerçek dostlarım onlardır.

Düşünsene aşk öyle güzel bir duygu ki, adeta pembe gözlükler ile dolaşıyor gibiyiz. Düşünsene ya bir de bu aşkı yaratan ne kadar güzeldir.

Bu uzun yokluğun bana bir şey öğretti. Eğer birini öperken kokusunu da içine çektiysen, onu her hatırladığında burnunun direği sızlıyor da çare bulunmuyor. Adeta özlem ikiye katlanıyor.

Herkesin aynı hayatta yaşadığını sanıyoruz. Belki herkesin aydınlığı aynıdır ama unutmamak gerek ki herkesin karanlığı farklıdır.

Yalnızsın diye üzülme. Yalnızlık bir zeki beyinlerin, bir çıkarsız sevenlerin ve bir de sağduyu sahibi insanların kaderidir.

Bazen öyle bir an gelir ki, bir kelime kararını değiştirir. Bir duygu ise hayatını… Gün gelir bir de bakarsın ki, bir insan seni değiştirmiş.

Bir şeye sahip olmak ne kadar meşakkatli ve zor ise, onu kaybetmek o kadar kolay ve acı vericidir.

Başımıza gelen kötü şeylere kızar ve isyan ederiz. Hâlbuki bu kötü olaylar, savunma mekanizmamızı güçlendirip hayatın zorlukları karşısında kendimizi daha iyi korumamıza neden olur.

Dünyanın sadece kendi etrafında döndüğünü düşünen insanlar, aslında kibir zehrinin girdabında döndüklerinin farkında değillerdir.

Ömrünüz bitene kadar sevin, menfaatiniz bitene kadar değil.

Tahammülünüzün kalmadığı insanı silerken sadece kendinizi düşünürsünüz.

Gitmek istediğim herhangi bir kent yok. Ama nefes almak istediğim yer bu kent de değil.

Aradaki mesafe yollarda değildir. Sadece iki kalp arasındadır.

Eski sen olsan ördüğüm bütün duvarları ellerimle yıkardım. Ama yeni sen buna değmezsin.

İnsanlar önceleri iyidir. Sonradan çıkar kötülükleri. İşte bu yüzden bir insanın ilk söylediğine değil, son yaptığına bakmalısın.

Derler ki; insan sevdiğini Allah'a emanet ederse, dünyadan onu görmeden önce ayrılmazmış. Öyleyse Allah'a emanet ol sevdiğim!

Bir kadının içten gelen ve acısını döktüğü son sözleri, bir erkeğin demir yumruğundan daha serttir. Çünkü erkeğin yumruğu dişleri dökerken, kadının sözleri düşleri dökecek, paramparça edecektir.

Benim sana olan sevgim, tabaklarda arta kalan kırıntılar gibiydi. Sen hep beni bıraktın sevdiğim. Ben ise her seferinde arkandan ağladım.

Ömür bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

Önüne çıkana engel dersen, takılıp düşersin. Basamak dersen, bir basamak yükselirsin.

Kadınlar sözleriyle değil, gözleriyle konuşur aslında. Bu yüzden onları anlamak için dinlemek yetmez, izlemek gerek yalnızca.

Sen artık benim en sevdiğim manzara değil, herkesin izleyebileceği bir kıyısın.

Severken sizden vazgeçmiş bir insanı, hiçbir şeyle korkutamazsınız.

Soğumak diyorum albayım, bir anlık eylem.

Uzak kalmanın hüznü içime sığmıyor. Ama bana gelmeyen insana gidemiyorum da.

Sana yazdığım satırlardan hiç yorulmadım ama en azından birinden de haberin olsaydı.

Ben o öfkeyle dünyayı oynatırdım ama eve gittim. İşte büyümek diye buna deniyor.

Canımı yaka yaka, boğazımdaki düğümleri yutkundum.

Sevdiği ben değilim. Size bunun acısını anlatamam.

Bu hep böyleydi. İyi insanlar yanlış duraklarda bile güzel günler beklerken, kötü insanlar doğru durakta bile kıymet bilmediler.

Alışıyorsunuz zamanla her şeye ama asla bitmiyor.

Ne istediğin ile ne yapabileceğin arasındaki farkı ancak kendinden vazgeçtiğinde kapatabilirsin.

İnsan beyni her zaman mükemmel bir çiftçi. Durmadan her şeyi ekip biçiyor. Sonunda ise her şeyi anlıyorsun. Anlamak… Anlamak çok tehlikeli bir şey.

Bir yol düşüyorsun önce. Ama ne başındasın bu yolun ne de sonunda. Üstünde bile değilsin hatta ama içinden çıkamıyorsun.

Ben gidiyorum dediğimde, "Gitme!" diyen birini değil, "Ben de geliyorum! Yalnız gidemezsin…" diyen birini istiyorum.

Maviler giyer deniz olurum. Yeşiller giyer bahar olurum. Belli olmaz belki bir gün beyazlar giyer senin olurum.

Seni çok seviyorum, çünkü elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp yerine tarifsiz sıcaklığını bırakıyorsun.

Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı ve çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım…

Eğer bir kadın "Söyleyecek bir şey yok!" diyorsa, söyleyeceği çok şey vardır da sizin anlamanızı bekliyordur.

Unutma hayat şuandır. Yaşadığın anda varsın. Mutlu olmayı erteleme. Mutlu olmak istediğin zaman bu dünyada olacağını kimse bilmiyor. Ne zaman öleceğine sen karar vermiyorsun sonuçta. Erteleme…

Eğer hayatını ortaya koymadıysan henüz âşık olmadın demektir. Bu kadar basit!

Sahile vuran dalgalarsın sen, gece yolumu aydınlatan ay, uykularımı süsleyen melek, hayata duyduğum bağlılıksın. Sen olmazsan olmaz ki? Sen olmazsan olamam.

WHATSAPP HAKKIMDA COOL SÖZLER

Çok şükür karakterimiz sağlam. Arkamız değil.

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi aynıdır

İşimiz Allah'a kaldı ise, oldu bil.

Başladığın cümleyi sonlandıramaz virgüllerle uğraşırsan, noktayı koyan başkası olur!

Gönlünü defter eylersen eğer; yazıp çizen de yırtıp atan da çok olur.

Bazen sessizlik çığlık atmak demektir.

Toprak… Sevdiklerimizi aldığın için mi bu kadar güzel kokuyorsun?

Dün geçti gitti. Yarın belki var, belki yok. Geriye ne kaldı?

Fazlasını görmek için bazen gözlerini kapatmalısın.

Bir insan kısa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlukları vardır.

Başucumda bu imkansız sevdanın günahları dururken ben seni tertemiz sevaplarımla sevmişim.

Bazen 50 kişi beğensin diye değil, 1 kişi görsün diye yazarsın sözleri.

Bazen güldüm, bazen ağladım. Hayatı yaşanır sandım, yanıldım. Yüzüme gülenlere hep inandım. Ben herkesi kendim gibi sandım.

Bir şey kazanmak istiyorsan her şeyini ortaya koymalısın.

Boşver be kalbim kimse anlamasa da bilmese de yorulduğunu. Yaradan bilir doğruluğunu.

Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı ben o yare doymadım doysun kara topraklar.

Kararsız mısın? Yazı tura at. Para havadayken hangisini istediğin belli olur.

Susmak noktasız bir cümledir.

Hiçbir şey boş bir sayfa kadar ilham verici değildir.

Kimse sınanmadığı bir günahın masumu saymamalı kendini.

İnsan gözlerini kapattığında görmek istediği her şeyi görebilir.

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