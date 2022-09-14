Uzun zamandır mesajlaşma platformu olarak kullanılan Whatsapp uygulaması herkeste mevcut. Rehberinizdeki kişiler ile kolayca iletişim kurabildiğiniz uygulamaya güncellemeler ile birçok yeni özellik ekleniyor. Günden güne yenilikler ile daha da gelişme kaydeden Whatsapp uygulaması hakkında merak edilenler var. Bunlardan biri ise Whatsapp gizlice gruptan ayrılma özelliği ne zaman gelecek? Whatsapp'ta gizlice gruptan ayrılma özelliği geldi mi?

Tüm dünya çapında yaygın olarak kullanılan Whatsapp uygulaması yeni güncellemeleri ile kullanıcılarını her defasında heyecanlandırıyor. Whatsapp kullanıcılarının ise beklediği yeniliklerden birisi ise Whatsapp'ta gizlice gruptan ayrılma özelliği. Whatsapp gruplarında arkadaşlarımız, ortaklarımız ile toplu olarak grup halinde mesajlaşabiliyoruz. Kullanıcılar bulunduğu gruptan ayrıldığında grup üyeleri bunu görebiliyor. Kullanıcılar ise gruptan çıkış yapıldığında diğer üyelerin haberinin olmamasını istiyor. Bu nedenle de Whatsapp gizlice gruptan ayrılma özelliği gelecek mi? diye araştırıyor. Peki, Whatsapp gizlice gruptan ayrılma özelliği ne zaman gelecek? Whatsapp'ta gizlice gruptan ayrılma özelliği geldi mi?

WHATSAPP GİZLİCE GRUPTAN AYRILMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Whatsapp uygulaması sürekli olarak yeni güncellemeler ile kendisini yenileyen bir uygulama olması nedeniyle kullanıcılar yeni özellikleri merakla bekliyor. Şimdi ise gruptan gizlice ayrılma özelliği beklenmekte. Henüz resmi olarak Whatsapp'tan gizlice gruptan ayrılma özelliği ile ilgili bir açıklama gelmedi. Gruptan gizlice ayrılma özelliğinin geleceği iddiaları mevcutken Whatsapp tarafından net bir duyuru olmadı. Whatsapp tarafından bir duyuru gelmesi durumunda güncelleme ile ilgili bilgilere haberimizdenulaşabilirsiniz.

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama, 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

WhatsApp, kullanıcılarına ücretsiz anlık mesajlaşma ve sesli ve görüntülü görüşme imkânı sunmaktadır. Uygulama, tüm platformlarda reklamsız kullanılmaktadır.