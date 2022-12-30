Müslümanlar tarafından büyük öneme sahip olan Cuma gününün gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından Whatsapp, Faceebook, İnstagram Cuma mesajları araştırılıyor. Sosyal medya platformlarında paylaşmak için Whatsapp, Faceebook, İnstagram Cuma mesajları, en çok tercih edilenler arasında. İşte Whatsapp, Faceebook, İnstagram Cuma mesajları! Story paylaşım için için resimli Cuma mesajları!

Whatsapp, Faceebook, İnstagram Cuma mesajları, Müslümanların Cuma sevinçlerini sevdikleri ile paylaşması için en çok tercih edilen yöntemlerden birisidir. Cuma gününün bayram niteliği taşıması nedeniyle, insanlar tarafından Whatsapp, Faceebook, İnstagram Cuma mesajları sıklıkla araştırılıyor. İşte Whatsapp, Faceebook, İnstagram Cuma mesajları! Story paylaşım için için resimli Cuma mesajları!

WHATSAPP, FACEEBOOK, İNSTAGRAM CUMA MESAJLARI

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haber dar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

En güzel anlamlı cuma mesajlarını kısa ve öz olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu özel günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 21 Mayıs özel resimli cuma mesajları: Hayırlı Cumalar.