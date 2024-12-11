Kullanıcılar 11 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan erişim sorununun bir engellenme mi yoksa, dünya genelinde bir sorun mu olduğunu merak ediyor. Whatsapp erişim engeli mi geldi?

WHATSAPP ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Meta'dan yapılan açıklama:

'Bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkileyen teknik sorunun farkındayız. Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter üzerinden açıklama yapmıştı.

Sayan, açıklamasında 'Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.

Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.' ifadelerine yer verdi.

Kullanıcılar zaman zaman uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildirdi.

İşte hata raporu: