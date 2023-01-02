Whatsapp engelleyince profil resmi görünür mü? WhatsApp engellendiğimi nasıl anlarım?

WhatsApp, hem kişisel hem de profesyonel alanlarda giderek vazgeçilmez bir araç haline geldi. Telefon numarası vermek ile WhatsApp numarası vermek artık neredeyse aynı şey. Geçmişte kısa mesajlar gönderilirdi, bugün WhatsApp mesajları gönderiliyor. Bu mesajlaşma aracı kuşkusuz en kullanışlısı, ancak dezavantajları da vardır. Peki, whatsapp engelleyince profil resmi görünür mü? Whatsapp çevrimiçi gizleniyor mu? Whatsapp engellediğiniz kişi sizi arayabilir mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta her gün milyarlarca mesaj atılıyor. Neredeyse herkesin cep telefonunda bulunan WhatsApp uygulaması hakkında kullanıcıların yanıtı en çok merak ettiği sorular arasında WhatsApp engellendiğimi nasıl anlarım? Engellenen birinin grup mesajları görülebilir mi? whatsapp engelleyince profil resmi görünür mü? Whatsapp çevrimiçi gizleniyor mu? Whatsapp engellediğiniz kişi sizi arayabilir mi? Detaylar haberimizde....

ENGELENENE BİRİNİN GRUP MESALARI GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Engellendiğinizi veya sizi kimin engellediğini bilemezsiniz. Yine de mesajlarını görebileceksiniz ve bunun tersi de geçerli. Sizden ve mesajlarınızdan kurtulmak için ya sizi gruptan çıkarmaları ya da yöneticiden bunu yapmasını istemeleri gerekir. Yapamayacağınız şey, onlara doğrudan mesaj göndermek.

WHATSAPP ENGELLİYİNCE PROFİL RESİMİ GÖRÜNÜR MÜ?

ilgili kişinin profil fotoğrafında yapılan güncellemeleri göremezsiniz. Sizi engellemiş olan bir kişiye gönderdiğiniz mesajlarda her zaman, "mesaj gönderildi" anlamına gelen tek bir onay işareti gösterilir. "Mesaj teslim edildi" anlamına gelen ikinci onay işareti hiçbir zaman gösterilmez.

WHATSAPP ENGELLEDİĞİNİZ KİŞİ SİZİ ARAYABİLİR Mİ?

Engellediğiniz kişiler artık sizi arayamaz veya size mesaj gönderemez. Son görülme zamanınız, çevrimiçi durumunuz, durum güncellemeleriniz ve profil fotoğrafınızda yaptığınız değişiklikler engellediğiniz kişiler tarafından görülemez.

WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ GİZLENİYOR MU?

Yeni özelliğin şimdilik yalnızca iOS için WhatsApp Beta uygulamasında test edildiği, ancak WhatsApp'ın Android ve masaüstü sürümlerine de sunulacağı belirtildi. Yine de bu özellik şu anda geliştirme aşamasında ve kullanıcılara açık de

ENGELLİ OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ?

Karşı telefon arandığında meşgul sinyali almak veya meşgul sinyalinden sonra aramanın sonlandırılması, numaranızın GSM operatörü tarafından engellendiğinin bir göstergesi olabilir. Bu durum birkaç gün aynı şekilde devam ettiği taktirde numaranızın büyük bir olasılıkla engellendiğini düşünebilirsiniz.