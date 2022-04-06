WhatsApp engellendiğimi nasıl anlarım? ÇÖZÜMÜ! WhatsApp engellendiğini nasıl anlarsın? WhatsApp engellendiğinde hakkında gözükür mü?

WhatsApp engellendiğini nasıl anlarsın? Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta her gün milyarlarca mesaj atılıyor. Neredeyse herkesin cep telefonunda bulunan WhatsApp uygulaması hakkında kullanıcıların yanıtı en çok merak ettiği sorular arasında WhatsApp engellendiğimi nasıl anlarım? WhatsApp engellendiğinde hakkında gözükür mü? soruları geliyor. Peki, WhatsApp engellendiğini nasıl anlarsın? İşte yanıtı...

WHATSAPP ENGELLENDİĞİNİ NASIL ANLARSIN?

WhatsApp'ta birinin sizi engellediğini gösteren birkaç işaret vardır. Bunlar:

Sizi engellediğinizi düşündüğünüz kişinin eğer engellemişse sohbet penceresine geldiğinizde çevrimiçi olduğunu göremezsiniz. Ayrıca eğer son görülmesi açıksa kişinin son görülmesi hakkında bilgi de yer almaz.

İlgili kişinin profil fotoğrafını göremezsiniz.

Sizi engelleyen bir kişiye mesaj gönderdiğinizde mesaj tek tikte kalır ve mesaj teslim edildi anlamına gelen ikinci tik çıkmaz.

WhatsApp'ta sizi engelleyen kişinin hakkında bölümü gözükmez. Hakkında kısmına yazdığı yazıyı veya emojileri görüntüleyemezsiniz.

Sizi engelleyen kişiyi aramaya çalıştığınızda bağlantı kurulamaz.

Diğer bir yol olarak birisinin sizi engelleyip engellemediğini anlamak için ilgili kişinin başkasında telefon numara var ise, WhatsApp'tan engellediğini düşündüğünüz kişinin profil fotoğrafına, son görülmesine, çevrimiçi durumuna veya hakkında bölümüne bakmasını rica edebilirsiniz.

Bunların yanı sıra, ilgili kişinin sizin numaranızı rehberden silmiş olma ihtimali de bulunmaktadır.

Kişiler nasıl engellenir ve şikayet edilir?

Mesaj, arama ve durum güncellemesi almak istemediğiniz kişileri engelleyebilirsiniz. Dilerseniz, sorunlu veya istenmeyen içerikler (spam) gönderdiğini düşündüğünüz kişileri şikayet edebilirsiniz.

Kişileri engelleme

WhatsApp'ı açın, Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler > Yeni Ekle...'ye dokunun. Engellemek istediğiniz kişiyi bulun ve adına dokunun.

Kişileri engellemek için aşağıdaki alternatif yöntemleri de kullanabilirsiniz:

Engellemek istediğiniz kişiyle aranızdaki sohbeti açın, ardından kişinin adına > Kişiyi Engelle > Engelle'ye veya numarayı şikayet edip engellemek için Kişiyi Şikayet Et > Şikayet Et ve Engelle'ye dokunun.

Sohbetler sekmenizde kişiyle aranızdaki sohbeti sola kaydırın, ardından Diğer > Kişi Bilgisi > Kişiyi Engelle > Engelle'ye veya numarayı şikayet edip engellemek için Kişiyi Şikayet Et > Şikayet Et ve Engelle'ye dokunun.

Bilinmeyen telefon numaralarını engelleme

Bilinmeyen bir telefon numarasını engellemek için kullanabileceğiniz birkaç seçenek vardır:

Bu telefon numarası sizinle ilk defa iletişime geçiyorsa ilgili sohbeti açarak Engelle > Engelle'ye dokunabilirsiniz.

Bilinmeyen telefon numarasıyla aranızdaki sohbeti açın, ardından telefon numarasına > Kişiyi Engelle > Engelle'ye veya numarayı şikayet edip engellemek için Kişiyi Şikayet Et > Şikayet Et ve Engelle'ye dokunun.

Not:

Engellediğiniz kişiler artık sizi arayamaz ve size mesaj gönderemez.

Son görülme zamanınız, çevrimiçi durumunuz, durum güncellemeleriniz ve profil fotoğrafınızda yaptığınız değişiklikler engellediğiniz kişiler tarafından görülemez.

Bir kişiyi engellediğinizde birbirinizin telefonlarındaki kişi listelerinden çıkarılmazsınız. Bir kişiyi silmek için onu önce telefon rehberinizden silmeniz gerekir.

Kişilerin engelini kaldırma

Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler'e dokunun. Kişinin adının üzerine gelerek sola kaydırın. (Dilerseniz Düzenle'ye ve ardından kırmızı eksi işaretine dokunabilirsiniz.) Engeli Kaldır'a dokunun.

Kişilerin engelini kaldırmak için aşağıdaki alternatif yöntemleri de kullanabilirsiniz:

Kişiyle aranızdaki sohbeti açıp kişinin adına > Kişinin Engelini Kaldır'a dokunun.

Sohbetler sekmenizde kişiyle aranızdaki sohbeti sola kaydırın, ardından Diğer > Kişi Bilgisi > Kişinin Engelini Kaldır'a dokunun.

Not: Kişilerin engelini kaldırdığınızda engellenmiş oldukları süre boyunca size gönderdikleri mesaj, arama ve durum güncellemelerini alamazsınız.

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