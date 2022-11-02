Dünya'da 2 milyardan fazla insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların güvenliği için yeni bir özellik geldi. WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile kullanıcılarına sunduğu yeni özellikler sosyal medyada gündem oldu. Peki, WhatsApp ekran görüntüsü alma engellendi mi? WhatsApp ekran görüntüsü nasıl alınır? İşte detaylar...

Meta şirketi Ağustos ayında yaptığı açıklamada ekran görüntüsü almayı engelleyen ve çevrim içi olma durumunu gizleyen güncellemeler üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Bir önceki güncelleme ile çevrimiçi olma durumunu gizleme özelliğini getiren WhatsApp, yeni güncellemesiyle gündem oldu. Peki, WhatsApp ekran görüntüsü alma engellendi mi? WhatsApp ekran görüntüsü nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMA ENGELLENDİ Mİ?

Bir önceki güncelleme ile çevrimiçi olma durumunu gizleme özelliğini getiren WhatsApp, yeni gelen 2.22.22.3 sürümü ile "Bir kez görüntüle" seçeneği ile paylaşılan medya içeriklerinin ekran görüntüsünün alınmasını engelledi.

WHATSAPP EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?

"Bir kez görüntüle" seçeneği ile paylaşılan fotoğraf ya da videoların ekran görüntüsünü almaya çalışan kullanıcılar "Ekran Görüntüsü Engellendi" uyarısı ile karşılaşacaklar. Üçüncü parti yazılımlar kullanarak alınan ekran görüntüsü ve videolarda ise ekranın tamamen siyah olduğu belirtiliyor.